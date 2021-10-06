Світові загрожує глобальна водна криза – ООН

Глобальна водна криза загрожує світові через зміни клімату.

До 2050 року близько 5 мільярдів людей не матимуть достатнього доступу до води, а 60% зі 101 проаналізованої країни будуть не готові впоратися з повенями і засухою.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації при ООН, повідомляє Associated Press.

Дослідники встановили, що за останні 20 років кількість стихійних лих, пов’язаних з повенями, у всьому світі збільшилася на 134%.

Тільки за 2020 рік кількість повеней зросла на 23%. Більшість із них відбуваються в Азії – минулого року вони накрили Китай, Індію, Індонезію, Японію, Непал і Пакистан.

При цьому, частота катастроф, пов'язаних із засухою, також зросла на 29% за останні дві декади.

Фото: joruba75/Depositphotos

Найбільшу кількість смертей внаслідок засухи зафіксували в африканських країнах.

Від цього явища також постраждали світові економіки, зокрема у країнах Північної Америки, Азії та Карибського басейну.

Наразі 25% усіх міст світу вже зіштовхнулися з періодичною відсутністю доступу до води, йдеться у доповіді.

"Понад 2 мільярди людей зараз страждають від стресу, пов'язаного з браком води, і цей показник збільшиться.

Це загрожує економічному та соціальному розвитку", – наголошують в ООН.

У майбутньому все більше людей не матимуть необхідного доступу до води у зв'язку зі збільшенням популяції населення.

Якщо у 2018 таких людей було 3,6 мільярди, то вже до 2050 року цей показник може сягати 5 мільярдів, йдеться у звіті.

Щоб уникнути водної кризи, світ має покращити системи запобігання катастрофам в особливо вразливих зонах, де повені або засухи відбудуться з найбільшою імовірністю, наголошують в ООН.

Зокрема, близько 60% проаналізованих країн мають вдосконалити системи передбачення погоди, щоб уберегтися від водних катаклізмів.

Також необхідно збільшити фінансування та посилити співпрацю між країнами з питань управління водними ресурсами, йдеться у звіті.

Нагадаємо, у 2021 році був найхолодніший лютий протягом останніх 7 років.

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