Світові загрожує глобальна водна криза – ООН

Глобальна водна криза загрожує світові через зміни клімату.
До 2050 року близько 5 мільярдів людей не матимуть достатнього доступу до води, а 60% зі 101 проаналізованої країни будуть не готові впоратися з повенями і засухою.
Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації при ООН, повідомляє Associated Press.
Дослідники встановили, що за останні 20 років кількість стихійних лих, пов’язаних з повенями, у всьому світі збільшилася на 134%.
Тільки за 2020 рік кількість повеней зросла на 23%. Більшість із них відбуваються в Азії – минулого року вони накрили Китай, Індію, Індонезію, Японію, Непал і Пакистан.
При цьому, частота катастроф, пов'язаних із засухою, також зросла на 29% за останні дві декади.
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Найбільшу кількість смертей внаслідок засухи зафіксували в африканських країнах.
Від цього явища також постраждали світові економіки, зокрема у країнах Північної Америки, Азії та Карибського басейну.
Наразі 25% усіх міст світу вже зіштовхнулися з періодичною відсутністю доступу до води, йдеться у доповіді.
"Понад 2 мільярди людей зараз страждають від стресу, пов'язаного з браком води, і цей показник збільшиться.
Це загрожує економічному та соціальному розвитку", – наголошують в ООН.
У майбутньому все більше людей не матимуть необхідного доступу до води у зв'язку зі збільшенням популяції населення.
Якщо у 2018 таких людей було 3,6 мільярди, то вже до 2050 року цей показник може сягати 5 мільярдів, йдеться у звіті.
Щоб уникнути водної кризи, світ має покращити системи запобігання катастрофам в особливо вразливих зонах, де повені або засухи відбудуться з найбільшою імовірністю, наголошують в ООН.
Зокрема, близько 60% проаналізованих країн мають вдосконалити системи передбачення погоди, щоб уберегтися від водних катаклізмів.
Також необхідно збільшити фінансування та посилити співпрацю між країнами з питань управління водними ресурсами, йдеться у звіті.
Нагадаємо, у 2021 році був найхолодніший лютий протягом останніх 7 років.
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