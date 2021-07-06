Виконуючий обов'язки голови НСЗУ подав у відставку – ЗМІ

Тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський подав у відставку.

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на офіційну заяву Віленського від 5 липня, надану джерелом в Міністерство охорони здоров'я .

"Інформую, що мною прийнято рішення про звільнення з посади директора Департаменту договірної роботи НСЗУ за власним бажанням з припиненням державної служби", – йдеться в заяві Віленського.

Реклама:

На своє місце він рекомендує призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова.

Щодо підтвердження цієї інформації "Українська правда, Життя" звернулися до речника МОЗ Романа Борща та прессекретарки НСЗУ Лілії Гудзь. Але ані спростувати, ані підтвердити інформацію вони поки що не змогли.

Андрій Віленський

2 липня Андрій Віленський повідомив про те, що припиняє участь у проходженні конкурсу на посаду голови НСЗУ за власним бажанням, заявивши, що "останні півтора роки НСЗУ потерпала від зовнішніх впливів".

За словами Віленського, у відомстві склалася напружена ситуація, яка пов’язана з тим, що треба швидко переукласти договори з лікарнями, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусом.

"Дивлюсь на це в першу чергу як лікар. Лікарня не отримала грошей, лікар – зарплату, потерпає пацієнт.

Отже, бачу завдання в цей складний перехідний період забезпечити безперебійне фінансування закладів і передати під управління нового керівника працюючий державний орган", – зазначив він за три дні до своєї відставки.

Реклама:

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не зміг визначитись із переможцем конкурсу на голову Національної служби здоров’я України, яка є головним розпорядником коштів для фінансування медичної системи.

Після проведення співбесід Ляшко вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.