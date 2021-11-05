Ляшко визначився із кандидатурою на посаду голови Нацслужби здоров’я

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко рекомендуватиме на посаду голови Національної служби здоров'я заступницю голови Чернівецької облдержадміністрації Наталію Гусак.

Відповідне рішення Ляшко ухвалив у результаті співбесіди з кандидатами, яка відбулася 5 листопада.

Про це міністр заявив під час зустрічі із журналістами, повідомила кореспондентка "Української правди. Життя".

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"Сьогодні пройшла співбесіда на посаду голови Національної служби здоров’я України. Шоста напевно за ліком. Третя моя.

Я обрав кандидатуру, яку буду просити Кабінет міністрів затвердити, схвалити і призначити на посаду голови. Це – Наталія Гусак", – розповів Ляшко.

До фінального списку претендентів входили:

Дмитро Самофалов, в.о. глави НСЗУ,

Тетяна Бойко, заступниця голови НСЗУ,

Наталія Гусак, заступниця голови Чернівецької ОДА.

Національна служба здоров’я – це головний розпорядник коштів для фінансування медичної системи.

Наталія Гусак. Фото із її Facebook-сторінки

"Я хочу людину зі сторони, яка не була в Національній службі здоров’я. І за результатами співбесіди, і за результатами спілкування з усіма спостерігачами, які сьогодні були, Наталія Гусак [премогла – ред. ]", – розповів Ляшко.

За його словами, Гусак також мала найвищу кількість балів за результатами етапів конкурсу, які передували співбесіді.

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Другим у рейтингу був Дмитро Самофалов, третьою – Тетяна Бойко.

Також, за словами міністра, більшість спостерігачів, які були присутні на співбесідах, віддали свої голоси за Наталію Гусак.

"В неї досвід управлінський. Моя ідеологія, яку я озвучив: НСЗУ в свій час розвивалася як стартап. В них був лідер-візіонер, який рухав вперед і розумів, для чого потрібно, щоб була створена Нацслужба здоров’я. Сьогодні вона вийшла на центральний орган виконавчої влади, який оперує бюджетом – наступного року буде 158 млрд гривень.

Повірте, це вже не стартап, це повноцінний центральний орган виконавчої влади з величезною відповідальністю", – зазначив Ляшко.

Тому, на думку міністра, керівником НСЗУ повинен бути "вже не візіонер, а менеджер, який чітко менеджерить ці процеси, щоб не було збоїв".

"Бо за кожну їхню недоплату, просрочку, не підписання договору стоять живі люди, які недоотримали зарплату, медикаменти або інші речі. Там все повинно працювати, як годинник", – додав міністр.

Ляшко розповів, що в Гусак є "управлінський бюрократичний досвід", а також досвід співпраці з лікарнею і з територіальним підрозділом НСЗУ.

Наталія Гусак. Фото із її Facebook-сторінки

Що відомо про Наталію Гусак?

Наталія Гусак з січня 2020 року працює заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курує медичний напрям, очолює госпітальну раду.

Раніше Гусак була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою, експерткою з управління медичними закладами та очолювала ГО "Пацієнти Буковини".

За 2020 рік Гусак задекларувала 320 тисяч гривень та одинадцять тисяч доларів. Має житловий будинок площею 220 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів.

Нагадаємо, 14 липня Кабмін призначив Дмитра Самофалова т.в.о. голови Національної служби здоров'я.

Раніше МОЗ проводило конкурс на главу НСЗУ, проте очільник міністерства Віктор Ляшко не зміг визначитись із переможцем та оголосив новий конкурс.

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