В українських храмах різних конфесій відкриють пункти вакцинації проти COVID-19. МОЗ

В українських церквах чотирьох конфесій відкриють пункти щеплення проти COVID-19.

Таку ініціативу підтримала Українська рада церков і релігійних організацій, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада.

Зокрема, розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися:

Українська греко-католицька церква;

Православна церква України (ПЦУ);

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);

Церква адвентистів сьомого дня.

"Це приклад конструктивного діалогу та виконання соціальної місії", – сказав міністр про рішення церков підтримати ініціативу МОЗ.

Фото: Depositphotos/Автор DmyTo

Нові пункти вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях.

У Києві наразі працює центр вакцинації проти COVID-19 при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві Української Греко-Католицької Церкви.

У Запоріжжі в Соборі Святої Трійці Православної церкви України та у Свято-Покровському соборі УПЦ МП також відкрили пункти вакцинації проти COVID-19.

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