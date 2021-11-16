В українських храмах різних конфесій відкриють пункти вакцинації проти COVID-19. МОЗ

Яна Осадча журналіст
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16 листопада 2021

В українських церквах чотирьох конфесій відкриють пункти щеплення проти COVID-19. 

Таку ініціативу  підтримала Українська рада церков і релігійних організацій, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада.

Зокрема, розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися:  

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  • Українська греко-католицька церква;
  • Православна церква України (ПЦУ);
  • Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);
  • Церква адвентистів сьомого дня.

"Це приклад конструктивного діалогу та виконання соціальної місії", – сказав міністр про рішення церков підтримати ініціативу МОЗ.

 Фото: Depositphotos/Автор DmyTo

Нові пункти вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях.

У Києві наразі працює центр вакцинації проти COVID-19 при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві Української Греко-Католицької Церкви.

У Запоріжжі в Соборі Святої Трійці Православної церкви України та у Свято-Покровському соборі УПЦ МП також відкрили пункти вакцинації проти COVID-19.

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