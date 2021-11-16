В українських храмах різних конфесій відкриють пункти вакцинації проти COVID-19. МОЗ

В українських церквах чотирьох конфесій відкриють пункти щеплення проти COVID-19.
Таку ініціативу підтримала Українська рада церков і релігійних організацій, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада.
Зокрема, розмістити у своїх храмах пункти вакцинації погодилися:
- Українська греко-католицька церква;
- Православна церква України (ПЦУ);
- Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП);
- Церква адвентистів сьомого дня.
"Це приклад конструктивного діалогу та виконання соціальної місії", – сказав міністр про рішення церков підтримати ініціативу МОЗ.
|Фото: Depositphotos/Автор DmyTo
Нові пункти вже працюють у Києві, Одесі, Запоріжжі, Тернополі, Ужгороді та Чернівцях.
У Києві наразі працює центр вакцинації проти COVID-19 при Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві Української Греко-Католицької Церкви.
У Запоріжжі в Соборі Святої Трійці Православної церкви України та у Свято-Покровському соборі УПЦ МП також відкрили пункти вакцинації проти COVID-19.
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