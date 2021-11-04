Чи потрібно завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер. Пояснення ПЦУ

Завішування дзеркал в домі, коли хтось помер – це народна поминальна традиція.
У Православній церкві України вважають, що вона не має нічого спільного з православною вірою.
Побажання "земля пухом" у ПЦУ також називають забобоном.
"Подібно до побажання "земля пухом", склянки зі шматком хліба для покійного та інших "народних" поминальних традицій, завішування дзеркал є звичайним забобоном, який жодним чином не корисний для душі – ані померлого, ані того, хто таким забобонам довіряє", – розповідають у ПЦУ.
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У Церкві пояснюють, що така традиція засновується на страху перед магічними властивостями дзеркал, які здавна асоціюються з ворожіннями, спілкуванням із духами та відкриттям дверей до потойбічних світів.
"Часто це пояснюється тим, що душа людини нібито може "застрягнути" в них, "заблукавши у дзеркальному лабіринті".
За іншою, не менш абсурдною версією, душа може "налякатися", не побачивши своєї тіні у відображенні.
Та з Писання ми знаємо, що "дух тіла і кісток не має" (Лк. 24: 39), а отже, не зазирає до дзеркал, аби в них на себе дивитися", – йдеться у повідомленні.
У ПЦУ радять вшановувати пам'ять померлих добрими вчинками та молитвами.
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