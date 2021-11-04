Чи потрібно завішувати дзеркала в домі, коли хтось помер. Пояснення ПЦУ

Завішування дзеркал в домі, коли хтось помер – це народна поминальна традиція.

У Православній церкві України вважають, що вона не має нічого спільного з православною вірою.

Побажання "земля пухом" у ПЦУ також називають забобоном.

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"Подібно до побажання "земля пухом", склянки зі шматком хліба для покійного та інших "народних" поминальних традицій, завішування дзеркал є звичайним забобоном, який жодним чином не корисний для душі – ані померлого, ані того, хто таким забобонам довіряє", – розповідають у ПЦУ.

Фото: dynamicfoto/Depositphotos

У Церкві пояснюють, що така традиція засновується на страху перед магічними властивостями дзеркал, які здавна асоціюються з ворожіннями, спілкуванням із духами та відкриттям дверей до потойбічних світів.

"Часто це пояснюється тим, що душа людини нібито може "застрягнути" в них, "заблукавши у дзеркальному лабіринті".

За іншою, не менш абсурдною версією, душа може "налякатися", не побачивши своєї тіні у відображенні.

Та з Писання ми знаємо, що "дух тіла і кісток не має" (Лк. 24: 39), а отже, не зазирає до дзеркал, аби в них на себе дивитися", – йдеться у повідомленні.

У ПЦУ радять вшановувати пам'ять померлих добрими вчинками та молитвами.

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