В Україні немає жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію проти COVID-19 – головний санлікар

Жодна смерть після вакцинації проти COVID-19 в Україні не спричинена щепленням.

Усього летальних випадків впродовж 30 днів після вакцинації було 124 за весь період пандемії, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Главкому".

Це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і померла за 30 днів після її проведення. Вони підлягають окремому розслідуванню, каже експерт.

"Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", – підкреслює Ігор Кузін.

Фото: Depositphotos/Автор zoteva87

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснював, що до несприятливих подій після імунізації зараховуються будь-які події, що сталися за місяць після щеплення проти COVID-19, навіть ДТП.

За останніми даними, близько 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації.

Переважна більшість несприятливих подій після імунізації – це легкі випадки, а всі завершені розслідування смертей не виявили жодного зв’язку з вакцинацією.

Також Кузін заявив, що науково доведених даних про те, які вакцини переносяться пацієнтами краще або гірше, немає.

"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції.

Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише проти Covid-19", – заявив Кузін.

Однак є статистика щодо кількості повідомлень про несприятливі випадки після вакцинації:

CoviShield – 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень;

– несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень; CoronaVac – близько 0,08% ;

– близько ; Pfizer – 0,01% ;

– ; AstraZeneca – 0,02% ;

– ; Moderna – 0,01-0,02%.

Нагадаємо, імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними.

Вас також може зацікавити:



Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.