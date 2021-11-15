В Україні немає жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію проти COVID-19 – головний санлікар

Жодна смерть після вакцинації проти COVID-19 в Україні не спричинена щепленням.
Усього летальних випадків впродовж 30 днів після вакцинації було 124 за весь період пандемії, повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Главкому".
Це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і померла за 30 днів після її проведення. Вони підлягають окремому розслідуванню, каже експерт.
"Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно-наслідковий зв’язок із вакцинацією. Всі завершені розслідування зв’язку з вакцинацією не виявили", – підкреслює Ігор Кузін.
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Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснював, що до несприятливих подій після імунізації зараховуються будь-які події, що сталися за місяць після щеплення проти COVID-19, навіть ДТП.
За останніми даними, близько 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації.
Переважна більшість несприятливих подій після імунізації – це легкі випадки, а всі завершені розслідування смертей не виявили жодного зв’язку з вакцинацією.
Також Кузін заявив, що науково доведених даних про те, які вакцини переносяться пацієнтами краще або гірше, немає.
"Наразі в нас є лише статистика несприятливих випадків після імунізації. Але знову ж таки, вона не говорить про те, що якась вакцина погана або викликає побічні реакції.
Йдеться про індивідуальну реакцію людини на препарат. А реакція може бути на будь-яке щеплення, не лише проти Covid-19", – заявив Кузін.
Однак є статистика щодо кількості повідомлень про несприятливі випадки після вакцинації:
- CoviShield – 0,02% несприятливих випадків від загальної кількості повідомлень;
- CoronaVac – близько 0,08%;
- Pfizer – 0,01%;
- AstraZeneca – 0,02%;
- Moderna – 0,01-0,02%.
Нагадаємо, імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними.
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