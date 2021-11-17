Гордон, Дудь, Притула: українці обрали ТОП-10 найпопулярніших блогерів

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 листопада 2021

Медійник Дмитро Гордон, російський інтерв’юер Юрій Дудь та шоумен Сергій Притула очолили рейтинг блогерів, які були найпопулярнішими в Україні у 2021 році. 

На 4 місці опинився блогер Анатолій Шарій, якого підозрюють у держзраді.

Про це свідчить щорічне всеукраїнське опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа", яке опублікували 17 листопада.

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У рамках щорічного дослідження Internews склали ТОП-20 найпопулярніших блогерів, за якими українці стежили у соцмережах.

Фото: Depositphotos/Автор LanaStock

У першу десятку увійшли:

  • Дмитро Гордон (18%);
  • Юрій Дудь (11%);
  • шоумен і політик Сергій Притула (10%);
  • блогер Анатолій Шарій (7%);
  • телеведуча "5 каналу" Яніна Соколова (4%);
  • журналіст Майкл Щур (3%);
  • журналіст "Еспресо" Віталій Портников  (3%);
  • блогер каналу "Вата Шоу" Андрій Полтава  (3%);
  • екснардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський  (2%);
  • головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов  (2%).
Фото: Internews Ukraine

До рейтингу також потрапили: 

  • нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;
  • журналіст Денис Казанський;
  • відеоблогер Андрій Луганський;
  • журналістка "Страна.UA" Олеся Медведєва;
  • журналіст Роман Скрипін;
  • український кореспондент, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк;
  • громадський активіст та колишній політв’язень Сергій Стерненко;
  • блогер і телеведучий "4 каналу" Остап Дроздов;
  • екснардеп Сергій Лещенко;
  • ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Найбільше у рейтинг потрапило журналістів, зокрема Яніна Соколова, Майкл Щур, Віталій Портников, Юрій Бутусов, Денис Казанський, Павло Казарін, Остап Дроздов.

Популярними виявилися блоги політиків, наприклад, Олександра Дубінського та Олексія Гончаренка.

17 місце у рейтингу також посів громадський активіст Сергій Стерненко.

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Соціологи також склали рейтинг 3 найпопулярніших регіональних активістів чи блогерів у різних містах. 

Особливою довірою там користуються міські голови та депутати.

Львів: 

  • мер Львова Андрій Садовий (36%);
  • народна депутатка від "ЄС" Софія Федина (16%);
  • телеведучий 4 каналу Остап Дроздов (14%).

Вінниця: 

  • колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (29%);
  • мер Вінниці Сергій Моргунов (23%);
  • народна депутатка від "Слуг" Ірина Борзова (10%).

Миколаїв: 

  • мер Олександр Сєнкевич (37%), депутат міськради Артем Ільюк (15%);
  • депутатка облради Вікторія Москаленко (5%).

Херсон: 

  • мер Ігор Колихаєв (18%);
  • ексмер Володимир Сальдо (6%);
  • політик Віталій Богданов (3%).

Одеса: 

  • мер Геннадій Труханов (18%);
  • член ОПЗЖ Микола Скорик (8%);
  • голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький (7%).

Суми: 

  • мер Олександр Лисенко (13%);
  • депутат облради від "ЄС" Олег Медуниця (6%)
  • Віктор Бобиренко (5%).

Полтава: 

  • мер Олександр Мамай (3%).

Харків: 

  • бізнесмен Юрій Сапронов (5%);
  • письменник Сергій Жадан (5%);
  • депутат міськради Ігор Черняк (3%).

Дніпро: 

  • мер Борис Філатов (18%);
  • головний лікар клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко (2%);
  • голова облдержадміністрації Валентин Резніченко (1%).

Донецьк: 

  • депутат Маріупольської міськради Максим Бородін (5%);
  • журналіст Денис Казанський (3%);
  • Павло Кириленко (2%).

Запоріжжя:

  • колишній мер Володимир Буряк (12%);
  • краєзнавець і журналіст Роман Акбаш (6%);
  • О. Кулік (4%).

Дослідження "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2020 році" було проведено соціологічною групою InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

В опитуванні взяли участь 4000 українців 18-65 років у містах із населенням понад 50 тис. осіб у 12 областях України (Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська і Херсонська).

Дослідження не проводилося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим.

Вибірка репрезентативна за такими параметрами, як регіон, тип населеного пункту, стать, вік. 

Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.

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