Гордон, Дудь, Притула: українці обрали ТОП-10 найпопулярніших блогерів

Медійник Дмитро Гордон, російський інтерв’юер Юрій Дудь та шоумен Сергій Притула очолили рейтинг блогерів, які були найпопулярнішими в Україні у 2021 році.

На 4 місці опинився блогер Анатолій Шарій, якого підозрюють у держзраді.

Про це свідчить щорічне всеукраїнське опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа", яке опублікували 17 листопада.

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У рамках щорічного дослідження Internews склали ТОП-20 найпопулярніших блогерів, за якими українці стежили у соцмережах.

Фото: Depositphotos/Автор LanaStock

У першу десятку увійшли:

Дмитро Гордон (18%);

Юрій Дудь (11%);

шоумен і політик Сергій Притула (10%);

блогер Анатолій Шарій (7%);

телеведуча "5 каналу" Яніна Соколова (4%);

журналіст Майкл Щур (3%);

журналіст "Еспресо" Віталій Портников (3%);

блогер каналу "Вата Шоу" Андрій Полтава (3%);

екснардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський (2%);

головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов (2%).

Фото: Internews Ukraine

До рейтингу також потрапили:

нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;

журналіст Денис Казанський;

відеоблогер Андрій Луганський;

журналістка "Страна.UA" Олеся Медведєва;

журналіст Роман Скрипін;

український кореспондент, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк;

громадський активіст та колишній політв’язень Сергій Стерненко;

блогер і телеведучий "4 каналу" Остап Дроздов;

екснардеп Сергій Лещенко;

ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Найбільше у рейтинг потрапило журналістів, зокрема Яніна Соколова, Майкл Щур, Віталій Портников, Юрій Бутусов, Денис Казанський, Павло Казарін, Остап Дроздов.

Популярними виявилися блоги політиків, наприклад, Олександра Дубінського та Олексія Гончаренка.

17 місце у рейтингу також посів громадський активіст Сергій Стерненко.

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Соціологи також склали рейтинг 3 найпопулярніших регіональних активістів чи блогерів у різних містах.

Особливою довірою там користуються міські голови та депутати.

Львів:

мер Львова Андрій Садовий (36%);

народна депутатка від "ЄС" Софія Федина (16%);

телеведучий 4 каналу Остап Дроздов (14%).

Вінниця:

колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (29%);

мер Вінниці Сергій Моргунов (23%);

народна депутатка від "Слуг" Ірина Борзова (10%).

Миколаїв:

мер Олександр Сєнкевич (37%), депутат міськради Артем Ільюк (15%);

депутатка облради Вікторія Москаленко (5%).

Херсон:

мер Ігор Колихаєв (18%);

ексмер Володимир Сальдо (6%);

політик Віталій Богданов (3%).

Одеса:

мер Геннадій Труханов (18%);

член ОПЗЖ Микола Скорик (8%);

голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький (7%).

Суми:

мер Олександр Лисенко (13%);

депутат облради від "ЄС" Олег Медуниця (6%)

Віктор Бобиренко (5%).

Полтава:

мер Олександр Мамай (3%).

Харків:

бізнесмен Юрій Сапронов (5%);

письменник Сергій Жадан (5%);

депутат міськради Ігор Черняк (3%).

Дніпро:

мер Борис Філатов (18%);

головний лікар клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко (2%);

голова облдержадміністрації Валентин Резніченко (1%).

Донецьк:

депутат Маріупольської міськради Максим Бородін (5%);

журналіст Денис Казанський (3%);

Павло Кириленко (2%).

Запоріжжя:

колишній мер Володимир Буряк (12%);

краєзнавець і журналіст Роман Акбаш (6%);

О. Кулік (4%).

Дослідження "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2020 році" було проведено соціологічною групою InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

В опитуванні взяли участь 4000 українців 18-65 років у містах із населенням понад 50 тис. осіб у 12 областях України (Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська і Херсонська).

Дослідження не проводилося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим.

Вибірка репрезентативна за такими параметрами, як регіон, тип населеного пункту, стать, вік.

Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.

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