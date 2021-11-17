Гордон, Дудь, Притула: українці обрали ТОП-10 найпопулярніших блогерів

Медійник Дмитро Гордон, російський інтерв’юер Юрій Дудь та шоумен Сергій Притула очолили рейтинг блогерів, які були найпопулярнішими в Україні у 2021 році.
На 4 місці опинився блогер Анатолій Шарій, якого підозрюють у держзраді.
Про це свідчить щорічне всеукраїнське опитування USAID-Internews "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа", яке опублікували 17 листопада.
У рамках щорічного дослідження Internews склали ТОП-20 найпопулярніших блогерів, за якими українці стежили у соцмережах.
|Фото: Depositphotos/Автор LanaStock
У першу десятку увійшли:
- Дмитро Гордон (18%);
- Юрій Дудь (11%);
- шоумен і політик Сергій Притула (10%);
- блогер Анатолій Шарій (7%);
- телеведуча "5 каналу" Яніна Соколова (4%);
- журналіст Майкл Щур (3%);
- журналіст "Еспресо" Віталій Портников (3%);
- блогер каналу "Вата Шоу" Андрій Полтава (3%);
- екснардеп "Слуги народу" Олександр Дубинський (2%);
- головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов (2%).
|Фото: Internews Ukraine
До рейтингу також потрапили:
- нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко;
- журналіст Денис Казанський;
- відеоблогер Андрій Луганський;
- журналістка "Страна.UA" Олеся Медведєва;
- журналіст Роман Скрипін;
- український кореспондент, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк;
- громадський активіст та колишній політв’язень Сергій Стерненко;
- блогер і телеведучий "4 каналу" Остап Дроздов;
- екснардеп Сергій Лещенко;
- ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
Найбільше у рейтинг потрапило журналістів, зокрема Яніна Соколова, Майкл Щур, Віталій Портников, Юрій Бутусов, Денис Казанський, Павло Казарін, Остап Дроздов.
Популярними виявилися блоги політиків, наприклад, Олександра Дубінського та Олексія Гончаренка.
17 місце у рейтингу також посів громадський активіст Сергій Стерненко.
Соціологи також склали рейтинг 3 найпопулярніших регіональних активістів чи блогерів у різних містах.
Особливою довірою там користуються міські голови та депутати.
Львів:
- мер Львова Андрій Садовий (36%);
- народна депутатка від "ЄС" Софія Федина (16%);
- телеведучий 4 каналу Остап Дроздов (14%).
Вінниця:
- колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман (29%);
- мер Вінниці Сергій Моргунов (23%);
- народна депутатка від "Слуг" Ірина Борзова (10%).
Миколаїв:
- мер Олександр Сєнкевич (37%), депутат міськради Артем Ільюк (15%);
- депутатка облради Вікторія Москаленко (5%).
Херсон:
- мер Ігор Колихаєв (18%);
- ексмер Володимир Сальдо (6%);
- політик Віталій Богданов (3%).
Одеса:
- мер Геннадій Труханов (18%);
- член ОПЗЖ Микола Скорик (8%);
- голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький (7%).
Суми:
- мер Олександр Лисенко (13%);
- депутат облради від "ЄС" Олег Медуниця (6%)
- Віктор Бобиренко (5%).
Полтава:
- мер Олександр Мамай (3%).
Харків:
- бізнесмен Юрій Сапронов (5%);
- письменник Сергій Жадан (5%);
- депутат міськради Ігор Черняк (3%).
Дніпро:
- мер Борис Філатов (18%);
- головний лікар клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко (2%);
- голова облдержадміністрації Валентин Резніченко (1%).
Донецьк:
- депутат Маріупольської міськради Максим Бородін (5%);
- журналіст Денис Казанський (3%);
- Павло Кириленко (2%).
Запоріжжя:
- колишній мер Володимир Буряк (12%);
- краєзнавець і журналіст Роман Акбаш (6%);
- О. Кулік (4%).
Дослідження "Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів медіа у 2020 році" було проведено соціологічною групою InMind на замовлення міжнародної організації Internews, що реалізує "Медійну програму в Україні" за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
В опитуванні взяли участь 4000 українців 18-65 років у містах із населенням понад 50 тис. осіб у 12 областях України (Київська, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська і Херсонська).
Дослідження не проводилося на окупованих територіях Донецької та Луганської областей і Автономної Республіки Крим.
Вибірка репрезентативна за такими параметрами, як регіон, тип населеного пункту, стать, вік.
Похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 2,5%.
Вас також може зацікавити:
78% українців вважають своєю рідною мовою українську і більше половини – підтримують мовний закон. Опитування
42% невакцинованих проти COVID-19 українців готові щепитися за певних умов. Опитування
Кожен 5-й українець звинувачує у пандемії COVID-19 невакцинованих. Опитування
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.