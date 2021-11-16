"Зв'язали скотчем та заклеїли рота": на Полтавщині вихователів садочка звинуватили в знущанні над дитиною

В Полтавській області співробітників дитячого садочка звинуватили в знущаннях над 4-річною дитиною.

Дівчинці, мовляв, зв’язали скотчем руки та ноги і заклеїли рота.

Про інцидент, який стався в селі Стасі Диканського району Полтавської області, повідомили в місцевій групі "Підслухано Диканька".

У спільноті опублікували повідомлення сестри постраждалої дівчинки. Авторка стверджувала, що її 4-річну сестру Ніколь катували 2 педагога під час тихої години.

Фото: Depositphotos/Автор muro

"В садочку через неслухняність моїй сестрі замотали руки та ноги скотчем, а потім ще заклеїли рота. Після чого залякували, що викличуть поліцію", – йдеться в дописі.

Мати дитини вже написала заяву в правоохоронні органи, повідомляють в Національній поліції Полтавської області.

Жінка заявила, що виховательки зв’язували скотчем ноги та руки її малолітній доньці.

За словами заявниці, цю інформацію вона почула від дитини.

Поліцейські розпочали слідство.

Сестра Ніколь у дописі пише, що матір дзвонила іншим батькам, щоб перевірити слова дитини.

"Вони спитали у дітей, чи було таке насправді? Діти розповіли, що їх іноді також лякали поліцією, а Ніколь замотали скотчем", – пише дівчина.

Пізніше під дописом користувачка Наталія Данішевська написала, що вона – мати постраждалої дитини, а авторка посту – її 18-річна дочка.

Вона підтвердила опубліковану інформацію і заявила, що несе повну відповідальність за неї, а також пообіцяла згодом надати більше подробиць щодо інциденту.

"Українська правда Життя" намагалася зв’язатися з жінкою, але відповіді поки що не отримала.

Водночас голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький на своїй сторінці опублікував пост, присвячений випадку у дитсадку.

"Звертаюсь до керівництва ГУ Національної поліції у Полтавській області щодо перевірки фактів та обставин цієї надзвичайної події!

Я не вказую назву населеного пункту, а ні прізвища працівників і, звісно, дитини – зрештою, усі обставини повинні бути з’ясовані та підтверджені, або спростовані", – написав він.

У коментарі "Українській правді Життя" Олександр Біленький розповів, що правдивість цієї історії частково підтвердили депутати місцевої громади.

"Я не можу точно стверджувати про зв’язування скотчем та заклеювання рота. Я знаю про це лише зі слів батьків. Але інцидент в садочку дійсно був", – сказав він.

Біленький каже, що не хотів би відразу вішати ярлики та звинувачувати педагогів, адже ситуації бувають різні.

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