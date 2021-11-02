ЗНО-2022: якими будуть цьогорічні тести?

В Українському центрі оцінювання якості освіти визначили, якими будуть тести з різних предметів на ЗНО-2022.

Відповідні характеристики тестів, критерії оцінювання та схеми нарахування балів опублікували на сайті установи.

"Докладне ознайомлення з інформацією, поданою в характеристиці сертифікаційної роботи, допоможе раціонально розподілити час для виконання її завдань та виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання", – наголошують в УЦОЯО.

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У правилах для кожного предмета ЗНО зазначено:

структуру тесту;

кількість та типи завдань;

схему нарахування тестових балів;

час, відведений на виконання тесту.

Фото: Depositphotos/Автор Wavebreakmedia

✅Тест з української мови складається з 2 частин і налічує всього 40 завдань, одне з яких – відкрите.

На виконання роботи в абітурієнтів буде 150 хвилин.

✅Тест з української мови і літератури зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року містить 67 завдань.

Він складається з 4 частин:

у першій частині – 24 завдань;

у другій – 39 завдань;

у третій – 3 завдання з короткою відповіддю;

а у четвертій – одне завдання з розгорнутою відповіддю.

На виконання роботи відведено 210 хвилин.

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✅У тесті з математики рівня стандарту буде 26 завдань.

Їх необхідно буде виконати за 120 хвилин.

А тест профільного рівня з математики відтепер міститиме 32 завдання замість минулих 34.

У ньому будуть:

завдання з вибором однієї правильної відповіді (16 завдань);

завдання на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання);

завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 9 завдань, серед яких будуть структуровані (4) і неструктуровані завдання (5 завдань).

Крім цього, час на роботу над цим тестом скоротили з 210 до 180 хвилин.

✅Тест з історії України міститить 2 частини по 30 завдань: "Історія України 1914 р. – початок ХХІ ст." і "Історія України від найдавніших часів до 1914 р".

На виконання 60 завдань відведено 150 хвилин.

✅Тест з англійської мови налічує 59 завдань.

Він складається з 4 частин:

"Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;

"Читання" – 22 завдання різних форм;

"Використання мови" – 20 завдань;

"Письмо" – одне завдання відкритої форми.

На виконання роботи також буде відведено 150 хвилин.

✅У тестах з німецької, французької та іспанської мов так само буде 59 завдань різних форм та 4 частини у кожному:

"Розуміння мови на слух (аудіювання)"–16 завдань;

"Читання" – 22 завдання;

"Використання мови"– 20 завдань;

і "Письмо" – одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

На виконання тесту також буде відведено 150 хвилин.

✅У тесті з географії буде 54 завдання різної форми: з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань), на встановлення відповідності (6 завдань), відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань) та з вибором трьох правильних відповідей (6 завдань).

На виконання роботи відведено 150 хвилин.

✅Тест із біології налічує 50 завдань: з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань), на встановлення відповідності (8 завдань) та з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

На виконання тесту також виділили 150 хвилин.

✅У тесті з фізики буде 38 завдань різних форм: з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань), на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання), відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

На виконання завдання відведено 180 хвилин.

✅Певних змін зазнала структура тесту з хімії, який у 2022 році складатиметься з 50 завдань замість 52.

У тесті будуть завдання з вибором однієї правильної відповіді (34 завдання), завдання на встановлення відповідності "логічні пари" (4 завдання), завдання відкритої форми з короткою відповіддю – 12 завдань, серед яких структуровані (2 завдання) і неструктуровані (10 завдань).

На виконання роботи відведено 150 хвилин замість 180.

Крім того, абітурієнтам варто звернути увагу на інформацію про нарахування балів за виконання завдань.

Нагадаємо, реєстрація на пробне ЗНО триватиме протягом 5-22 січня 2022 року.

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