Пробне ЗНО-2022: оголосили дати реєстрації та проведення

Цьогоріч реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме протягом 5-22 січня 2022 року.
Пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня, а з інших предметів – 26 березня.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, нагадують в УЦОЯО.
|Фото: Depositphotos/Автор monkeybusiness
Зокрема, 26 березня можна буде пройти ЗНО з одного із цих предметів:
- історія України;
- математика (+завдання рівня стандарту);
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.
Зареєструватися на пробні іспити можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть оприлюднені на їхніх інформаційних сторінках.
25 березня можна буде дізнатися результати з української мови, української мови і літератури, а 1 квітня – з інших навчальних предметів.
Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.
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