Пробне ЗНО-2022: оголосили дати реєстрації та проведення

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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21 жовтня 2021

Цьогоріч реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання триватиме протягом 5-22 січня 2022 року

Пробне ЗНО з української мови, української мови та літератури відбудеться 19 березня, а з інших предметів – 26 березня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, нагадують в УЦОЯО.

Фото: Depositphotos/Автор monkeybusiness

Зокрема, 26 березня можна буде пройти ЗНО з одного із цих предметів:

  • історія України; 
  • математика (+завдання рівня стандарту);
  • біологія;
  • географія;
  • фізика;
  • хімія;
  • іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька. 

Зареєструватися на пробні іспити можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть оприлюднені на їхніх інформаційних сторінках.

25 березня можна буде дізнатися результати з української мови, української мови і літератури, а 1 квітня – з інших навчальних предметів.

Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року.

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