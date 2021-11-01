Чи безпечно вакцинуватися проти COVID-19 при…?: 5 відповідей на поширені питання про щеплення

Хронічні захворювання та перенесений COVID-19 не є причиною відмовитися від вакцинації.

Відповіді на поширені питання про вакцинацію проти COVID-19 надають в спільноті INSCIENCE та лікарі, повідомляють у Центрі громадського здоров’я.

Чи безпечно вакцинуватися людям з хронічними захворюваннями?

Хронічні захворювання, навпаки, є показанням до вакцинації проти COVID-19.

Мова йде про такі захворювання, як:

гіпертонія,

цукровий діабет,

астма,

окнологія,

ВІЛ, тощо.

Адже організм таких людей більш вразливий до вірусу, і вони мають вищий ризик ускладнень і летальних випадків.

Фото belchonock/Depositphotos

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я радять перед вакцинацією проконсультуватися з лікарем, а перед самим щепленням повідомити медичного працівника, який робить укол, про ваші хронічні захворювання.

Нагадаємо, раніше МОЗ опублікувало перелік протипоказань та застережень щодо COVID-вакцинації.

Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19?

Найвищий захист мають ті, хто перехворів, а після цього вакцинувався.

Невакциновані люди, які перенесли хворобу, мають вдвічі більший ризик заразитися повторно.

"Є справді чимало суперечок на цю тему, мовляв, чи може вакцинація позмагатися по своїй ефективності із перенесеною хворобою? І справді, при хворобі наче ж як задіяно ширший спектр роботи імунітету", – пише на своїй сторінці у Facebook біологиня Олена Лівінська.

Утім, дослідження, опубліковане на сайті Центру з контролю та профілактики захворювань у США, свідчить: ймовірність повторної коронавірусної інфекції у невакцинованих людей, які перехворіли – в 5 разів вища, ніж у щеплених.

"Ймовірно тому, що коронавірусна хвороба може давати і пригнічувальний ефект для імунітету? Будь-яка хвороба виснажує, в тому числі і ресурс імунної системи.

Тож у своєму бажанні краще натренувати свою імунну систему важливо не перестаратися", – закликає біологиня.

Водночас, це дослідження стосувалося лише мРНК-вакцин (Pfizer і Moderna).

Вчені прийшли до висновку, що імунний захист після вакцинації сильніший, ніж спричинений інфекцією.

"Усі люди, у яких немає протипоказань, повинні бути вакциновані проти COVID-19 якомога швидше, включаючи невакцинованих осіб, які раніше були інфіковані SARS-CoV-2", – йдеться в результатах дослідження.

Чи треба перед вакцинацією або після пити препарати, що розріджують кров?

Приймати такі препарати, як "Кардіомагніл", "Магнікор" тощо категорично заборонено для профілактики.

Досліджень, які б говорили про необхідність вживати такі ліки перед або після вакцинації, немає.

До того ж препарати мають побічні ефекти, і пити їх можна лише за призначенням лікаря.

Чи є грудне вигодовування протипоказанням до вакцинації проти COVID-19?

Жодна з вакцин не містить часток "живого" вірусу, тому вони не становлять загрози для матері та немовляти.

Всесвітня організація охорони здоров’я радить жінкам, що вигодовують грудьми, щепитися проти коронавірусної хвороби.

В Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) зазначає, що жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані проти COVID-19 без застережень, якщо іншого не зазначено в інструкції до вакцини.

Для щеплення можна використати вакцину Pfizer або AstraZeneca.

Відповідно до інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини.

Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно.

Вакцини не можуть потрапити у грудне молоко, але туди потрапляють антитіла, які потенційно можуть захистити дитину від хвороби.

Про це свідчать дані останніх досліджень.

Утім, цих даних поки недостатньо, щоб визначити, який саме захист можуть забезпечити дитині ці антитіла.

Які побічні дії вакцинації?

Може боліти та почервоніти місце введення вакцини. Перш за все, це стосується вакцини Pfizer.

Можливі слабкість та підвищена температура.

Ось перелік можливих реакцій:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,

лихоманка чи озноб,

головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі,

збільшені лімфатичні вузли,

нудота,

втомлюваність,

безсоння,

запаморочення.

Всі симптоми мають пройти за кілька днів. Якщо вони тривають довше, треба звернутися до лікаря.

Слід негайно звернутися за допомогою, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

судоми,

втрата свідомості,

блювання,

висип на тілі,

сильний біль,

температура понад 38°C,

сплутаність мови.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

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