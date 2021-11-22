"Талібан" заборонив фільми з жінками та зобов’язав журналісток носити хіджаб

В Афганістані "Талібан" заборонив показ фільмів з жінками-акторками і зобов’язав тележурналісток носити хіджаб.

Також заборонені будь-які програми, які показують пророка Мухаммада, "принижують" талібів чи суперечать їхній ідеології.

Відповідний перелік з 8 "релігійних принципів" оприлюднило Міністерство сприяння доброчесності та запобігання порокам 21 листопада, повідомляє BBC.

Афганським каналам заборонили транслювати фільми або програми, які "суперечать принципам шаріату, ісламського права та афганським цінностям".

Фото: sergiodv/Depositphotos

Зокрема, жінки-телеведучі та журналістки зобов’язані носити хіджаб, однак в переліку правил немає уточнень щодо того, наскільки жінка має бути "покритою".

Зазвичай афганські телеканали транслюють індійські або західні фільми з жінками-акторками, однак відтепер вони заборонені.

Те ж саме стосується комедійних та розважальних шоу, що "ображають релігію" або можуть вважатися "образливими для афганців".

Не дозволено також транслювати будь-які програми, де чоловіки оголені або не одягнені за "нормами шаріату".

Показ пророка Мухаммада в будь-якій формі також суворо заборонений новою директивою.

Поза новим законом опинилися й фільми, комедійні та розважальні програми, які "ображають" окремих представників "Талібану" або суперечать радикальному тлумаченню ісламу цим угрупованням.

Член журналістської організації в Афганістані Худжатулла Муджаддеді у коментарі BBC заявив, що деякі з нових правил не є практичними, тож, якщо вони будуть реалізовані, багато мовників можуть бути змушені закритися.

Нагадаємо, протягом серпня і вересня 2021 року радикальне ісламістське угруповання "Талібан" захопило владу в Афганістані.

Таліби обіцяли не запроваджувати таких жорстких норм, як у часи свого попереднього правління, поважати права жінок "за законами ісламу" та дати їм можливість навчатися і працювати.

Однак 17 вересня вони замінили Міністерство у справах жінок замінили на Міністерство сприяння доброчесності і запобігання порокам – відомство, яке стежитиме за дотриманням суворих релігійних норм.

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