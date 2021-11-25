Посилити покарання за насильство: активісти повторно зареєстрували петицію на підтримку Стамбульської конвенції

Активісти 50 громадських організацій повторно зареєстрували в Україні петицію до президента з проханням ратифікувати "Стамбульську конвенцію".

Попереднє звернення 2020 року набрало необхідні 25 тисяч голосів. Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації конвенції, однак цього не зробив.

"Обіцянка не була виконана. Законопроєкт було розроблено, але його не внесено до Верховної Ради на голосування, а це була основна наша вимога, – каже голова ГО "Інсайт", співорганізаторка Маршу жінок Олена Шевченко.

Нова петиція з’явилася на сайті голови держави 24 листопада у рамках 16 днів протидії гендерно зумовленому насильству, які розпочинаються у світі з 25 листопада.

Фото: Depositphotos/Автор: lofilolo

Представники громадських організацій вимагають від президента подати до парламенту проект закону про ратифікацію "Стамбульської конвенції".

Серед організацій, які долучилися до ініціативи: "Ла Страда Україна", Amnesty International Ukraine, ZMINA. Центр прав людини, "Український жіночий фонд", "Рівні можливості" та інші.

Нагадаємо, "Стамбульська конвенція" проти насильства має захищати жертв домашнього насильства, зокрема і тих, хто стає його свідками.

Вона гарантує постраждалим доступ до медичного забезпечення, психологічну та юридичну підтримку, компенсацію та право на перебування й справедливе розслідування.

В Україні, за даними Національної соціальної служби, за 9 місяців 2021 року зафіксовано 200 608 звернень стосовно домашнього насильства. 82% з них – від жінок. Щороку 600 жінок в Україні гине від насильства.

Країни, які ратифікували "Стамбульську конвенцію", мають впроваджувати та посилювати кримінальну відповідальність за всі види домашнього насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне. Зокрема, за:

зґвалтування;

примусовий шлюб;

примусовий аборт;

примусову стерилізацію;

каліцтво жіночих статевих органів;

злочини заради так званої "честі";

переслідування;

сексуальні домагання тощо

Понад 10 років тому Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада досі її не ратифікувала.

"Цей документ – "золотий стандарт" у питанні протидії насильству. Україна вже частково імплементувала у своє законодавство її положення, але цього недостатньо", – пояснює народний депутат, голова МФО "За ратифікацію Стамбульської конвенції" Олександр Мережко.

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