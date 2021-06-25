У ПЦУ розповіли, чи можна викидати освячені речі

Освячені речі, коли вони стали непридатними до вживання, не варто просто викидати у загальне сміття.

Натомість у Православній церкві України радять їх спалити чи закопати в землю – але цій дії не варто надавати "містичного" значення.

Про це ПЦУ розповіла на своїй сторінці у Facebook.

"Не варто, як інколи радять, влаштовувати особливі жертовні спалення чи закопування (десь, щоб людське око не бачило і нога не ступала), або нагромаджувати те, що вам вже не потрібне, у своїх оселях", – кажуть у ПЦУ.

Фото: ПЦУ

Також радять:

розбиту ікону спробувати полагодити,

якщо накопичилась дитяча релігійна література, а діти вже виросли – книги можна віддати у сиротинці чи в бібліотеки,

якщо залишаються паски чи крашанки – ними можна поділитися з нужденними,

зі шматочків пасок можна зробити сухарики до чаю,

подрібнену яєчну шкаралупу використати як добриво для ґрунту,

освячені у Вербну неділю гілочки можна поставити у воду – потім їх можна буде десь висадити у ґрунт,

освячені на Трійцю чи Маковія букети із різнотрав’я, квітів чи зілля можна використати для заварювання корисних трав’яних напоїв.

Також у ПЦУ зауважують, що освячене зілля, крашанки, паски, рушники, великодні кошики та інші освячені предмети мають певні фізичні властивості, тож цілком природно, що з часом або під впливом різноманітних факторів вони можуть псуватися, в’янути, розбиватися тощо.

"І тут не варто шукати або вигадувати замість пояснення якихось особливих "попереджень", "Божих покарань", "дій потойбічних сил, злих духів" чи чогось подібного", – додають у Церкві.

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