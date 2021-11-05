Скандал у КПІ: у жіночій душовій в гуртожитку виявили приховану камеру

Київський політехнічний інститут опинився у центрі скандалу через приховану камеру в жіночому душі гуртожитку.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Плохой КПИ" та у пресрелізі Студради.

Одна зі студенток знайшла в душі приховану камеру і звернулася до адміністрації.

"Українська правда. Життя" вирішила розібратися у ситуації.

Фото: Slayer87/Depositphotos

Що сталося?

28 жовтня одна зі студенток КПІ помітила щось незвичне у вентиляції в душовій гуртожитку №7.

Звідти вона дістала камеру, яка реагує на рухи, і портативну зарядку, від якої пристрій заряджався, розповів нам заступник Голови Студради КПІ Ростислав Коваль.

Наступного дня дівчина звернулася до завідувачки гуртожитку.

На камері їм вдалося знайти короткий відеозапис, де видно обличчя студента другого курсу, який теж живе у цьому гуртожитку.

Студентка написала заяву у поліцію.

"Наскільки мені відомо, він навіть писав пояснювальну записку і зізнався. Є коментар члена департаменту безпеки КПІ, який теж стверджував, що хлопець зізнався.

Однак точно це підтвердиться або не підтвердиться тільки сьогодні", – заявив Ростислав Коваль.

Реакція адміністрації

Від початку комендантка гуртожитку допомагала дівчатам, вони разом викликали поліцію і вона обіцяла, що "не дасть спуску", розповідає представник самоврядування.

"Ситуація жахлива, але спочатку реакція була правильна: і поліція була, і адміністрація цьому сприяла.

А 2 листопада під час обговорення в чаті комендантка почала писати, що не варто це далі обговорювати, мовляв "усі помиляються, ви от курите у гуртожитку, стежте за собою", нібито це те ж саме", – говорить Коваль.

За його свідченнями, коли дівчата, які теж живуть у гуртожитку і приймають там душ, прийшли і сказали, що хочуть приєднатися і якось допомогти слідству, комендантка звинуватила їх у тому, що вони шукають матеріальну вигоду та хочуть отримати компенсацію.

Однак студентки повідомляють, що їхня мета – домогтися справедливого покарання для злочинця, а компенсація – другорядне питання, йдеться у пресрелізі.

18 студенток вже підписали колективну заяву і збираються до поліції, кажуть у Студраді.

Також у чаті в Telegram і комендантка, і завідувачка гуртожитку писали, що студенти вдаються до булінгу обвинуваченого.

Ми сконтактували з коменданткою гуртожитку Інною Заманою і наразі очікуємо на коментар.

"Як тільки камеру нам принесли, відразу повідомили департамент безпеки, викликали поліцію. Ми жодним чином не перешкоджали слідчим діям. Сиділи з поліцейськими до ночі, все показували", – заявила комендантка у коментарі ВВС News Україна.

Вона повідомила, що студентка відразу розшукали і виселили.

"Дівчата були агресивними. Всюди почали виставляти фото студента. Ми боїмося, що хлопця можуть довести до самогубства. Є загроза його життю. Хай відбудеться розслідування за законом", – розповіла Замана.

Завідувачка гуртожитку Лариса Гуровська у коментарі "Дзеркалу тижня" заявила, що не перешкоджає слідству і навіть сама викликала поліцію.

"Це я розкрила цей злочин. До мене у п’ятницю прийшла студентка, яка знайшла цю камеру в душовій у четвер.

Вона сама її зняла, віднесла до себе в кімнату, а потім принесла мені. Я викликала департамент і поліцію, написали заяву.

Ми тут розбиралися з цією справою до пів другої ночі, була вся адміністрація", – пояснює вона.

Гуровська також висловила занепокоєння щодо імовірності, що студенти влаштують обвинуваченому "самосуд", якщо справа набуде широкого розголосу.

Фото: Depositphotos/Автор iofoto

На інцидент уже відреагувала народна депутатка "Голосу" Інна Совсун.

"Комендантка гуртожитку спочатку обіцяла тримати справу на контролі, а тепер закликає дівчат, які хочуть написати колективну заяву "вгомонитися".

Комендантка стверджує, що всі мають переглянути свої вчинки. На її думку, вимагати покарання для порушника – це булінг, звинувачує студенток, що вони більше цікавляться матеріальною компенсацією, ніж покаранням, шантажує, що притягатиме до відповідальності за куріння", – написала вона у Facebook.

Депутатка зазначила, що дії підозрюваного – це порушення недоторканності приватного життя, що суперечить статті 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка закріплює право на повагу до приватності, а також статті 32 Конституції, що захищає особисте життя.

"Невідомо, на які сайти ці записи пішли, і чи були дівчата повнолітніми.

Я відправлю депутатське звернення, щоб добитися розслідування. Зокрема і щодо дій комендантки гуртожитку. Студента мають як мінімум відрахувати. Адміністрація має вибачитися перед студентками за те, що таке в принципі стало можливим.

Співчуваю дівчатам і бажаю якомога скоріше оговтатися після цієї історії", – наголосила Совсун.

Яким може бути покарання?

Хлопця вже виселяють із гуртожитку, повідомили у пресрелізі Студради.

Однак Ростислав Коваль розповів, що студент поїхав із гуртожитку, але ще не виселився остаточно.

Правоохоронці Солом’янського райвідділу поліції у коментарі ВВС News Україна розповіли, що камеру і записи вилучили, тепер збирають докази і опитують свідків.

Вони відкрили справу за статтею 182 (Ч.2) Кримінального кодексу – Порушення недоторканності приватного життя.

Студентське самоврядування ініціювало розгляд справи комісією з правопорушень. Після цього студента зможуть виселити.

Адміністрація КПІ поки що не коментувала інцидент.

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