"Різдво для Наталії Стаценко": в Україні закликають дозволити операцію для ув'язненої в ОРДО лікарки

В Україні закликають окупаційну владу Донецька дозволити термінову операцію для лікарки Наталії Стаценко, яка була заарештована у 2019 році та досі знаходиться в слідчому ізоляторі.

Акцію "Різдво для лікарки Наталії Стаценко" оголосила низка громадських організацій, йдеться у дописі представниці Центру громадянських свобод Олександри Матвійчук.

43-річну жінку заарештували через переписку із журналістом Станіславом Асєєвим та звинувачення у шпигунстві. Судовий процес над нею досі триває.

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Перші місяці Наталію утримували у секретній тюрмі "Ізоляція", що знаходиться на території військової бази, а потім перевели в СІЗО №5 Донецька.

Вдома її чекають донька та літній батько.

У лікарки наявні серйозні проблеми із хребтом. Перед арештом їй мали робити термінову операцію, а в ув’язненні стан здоров’я стрімко погіршився. Жінка страждає від нестерпного болю та постійно вживає знеболювальні.

У вересні 2021, завдяки клопотанню рідних, Наталію нарешті оглянув лікар. Він призначив термінову операцію на 25 жовтня.

Але, як йдеться у пості, керівництво СІЗО відмовилося доставити жінку в лікарню у зв’язку із пандемією COVID-19. 25 листопада так званий суд ОРДО відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу, що через позицію керівництва СІЗО робить термінову операцію неможливою.

"Операція, яка на неї чекає, дуже травматична. А без операції моя донька просто помре", – каже батько Наталії.

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Представники організацій #PrisonersVoice та IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives звернулися до міжнародної спільноти та усіх людей із закликом приєднатися до акції "Різдво для лікарки Наталії Стаценко"

Щоб взяти участь в акції, потрібно запостити на офіційних акаунтах звернення, приблизно такого змісту:

"Різдво для Наталії Стаценко. Росія та де-факто влада в Донецьку має проявити людяність та дозволити термінову операцію для лікарки Наталії Стаценко, щоб врятувати їй життя #PrisonersVoice"

Нагадаємо, раніше омбудсменка Людмила Денисова звернулася до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні з проханням терміново відвідати Наталію Стаценко у СІЗО, сприяти її госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги.

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