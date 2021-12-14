Сода вже не лікує рак: в Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури

В Україні визначили вимоги до якості літератури, яку використовують у закладах освіти.

Зокрема, в навчальному процесі не буде підручників, які містять академічний плагіат, фабрикацію та/або фальсифікацію.

Також до програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, крім випадків, коли такі матеріали використовуються для ілюстрування чи пояснення явищ дискримінації.

Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада під час засідання 14 грудня.

Народна депутатка Наталія Піпа пояснила, що змінилося у законі про освіту.

Фото: NewAfrica/Depositphotos

Законопроєкт №5465 визначає:

чіткі вимоги до якості навчальної літератури, насамперед у школах;

механізм перевірки дотримання цих вимог;

повноваження щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

Також підручники і навчальні посібники мають відповідати принципам системності, науковості, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти, йдеться у проєкті закону.

"Однак проблема підручників не вичерпується порадами лікувати рак содою і вдягати спідницю до п'ят, щоб уникнути зґвалтування. У робочому зошиті "Людина і світ" для 4 класу є розповіді про російську антарктичну станцію "Восток" – замість української антарктичної станції "Академік Вернадський". На громадян якої країни це розраховано?

У підручнику з біології (Соболь) пов'язують індивідуальні особливості людини з її групою крові… Лишилося додати гороскопи та поради, як заряджати воду з телеекранів, і можна готувати нове покоління лікарів", – написала ініціаторка законопроєкту народна депутатка Інна Совсун у Facebook.

За її словами, новий законопроєкт змінить ситуацію і дасть батькам і вчителям можливість скаржитися на погану якість навчальних матеріалів до МОН.

Якщо скарги виявляться обґрунтованими – підручник заборонять використовувати у школі.

"Також усі шкільні підручники матимуть цифровий інтерактивний додаток, щоб усі учні могли скористатися перевагами цифрових технологій в освіті. Це допоможе, наприклад, краще утримувати увагу дітей під час навчання", – зауважила Совсун.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України повторно рекомендувало підручник з хімії для 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою.

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