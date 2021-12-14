Сода вже не лікує рак: в Україні ухвалили закон про якість навчальної літератури

В Україні визначили вимоги до якості літератури, яку використовують у закладах освіти.

Зокрема, в навчальному процесі не буде підручників, які містять академічний плагіат, фабрикацію та/або фальсифікацію.

Також до програми не може потрапити література з ознаками дискримінації, крім випадків, коли такі матеріали використовуються для ілюстрування чи пояснення явищ дискримінації.

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Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада під час засідання 14 грудня.

Народна депутатка Наталія Піпа пояснила, що змінилося у законі про освіту.

Фото: NewAfrica/Depositphotos

Законопроєкт №5465 визначає:

чіткі вимоги до якості навчальної літератури, насамперед у школах;

механізм перевірки дотримання цих вимог;

повноваження щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

Також підручники і навчальні посібники мають відповідати принципам системності, науковості, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям здобувачів освіти, йдеться у проєкті закону.

"Однак проблема підручників не вичерпується порадами лікувати рак содою і вдягати спідницю до п'ят, щоб уникнути зґвалтування. У робочому зошиті "Людина і світ" для 4 класу є розповіді про російську антарктичну станцію "Восток" – замість української антарктичної станції "Академік Вернадський". На громадян якої країни це розраховано?

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У підручнику з біології (Соболь) пов'язують індивідуальні особливості людини з її групою крові… Лишилося додати гороскопи та поради, як заряджати воду з телеекранів, і можна готувати нове покоління лікарів", – написала ініціаторка законопроєкту народна депутатка Інна Совсун у Facebook.

За її словами, новий законопроєкт змінить ситуацію і дасть батькам і вчителям можливість скаржитися на погану якість навчальних матеріалів до МОН.

Якщо скарги виявляться обґрунтованими – підручник заборонять використовувати у школі.

"Також усі шкільні підручники матимуть цифровий інтерактивний додаток, щоб усі учні могли скористатися перевагами цифрових технологій в освіті. Це допоможе, наприклад, краще утримувати увагу дітей під час навчання", – зауважила Совсун.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України повторно рекомендувало підручник з хімії для 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою.

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