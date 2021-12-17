Сайти книгарень лягли: Ткаченко розповів, куди українці витрачають "тисячу за вакцинацію"

Учора банки почали перераховувати тисячу гривень за COVID-вакцинацію.

На ці гроші українці масово почали купувати книжки і сайти книжкових магазинів "лягли".

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

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"Програма "єПідтримка" запрацювала в тестовому режимі. Вчора тисячі людей отримали виплати. І процес триває.

Тим не менш, вже спостерігаємо позитивну динаміку: люди витрачають гроші на книжки. При чому настільки масово, що сайти книжкових магазинів не витримали такого потоку і лягли", – написав він.

Фото: bartoshd/Depositphotos

Наразі книгарні і видавництва виправляють ситуацію з сайтами.

"Хто б що не казав, але це непоганий стимул для підвищення рівня читання в Україні. Сподіваюся, що цю динаміку вдасться зберегти і після", – наголошує міністр.

Нагадаємо, 1000 грн за вакцинацію після отримання можна використати протягом 4 місяців.

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Ці кошти можна витратити на книги, театри, кіно, концерти, музеї, спортзал, внутрішні авіаперельоти або подорожі Укрзалізницею.

Щоб отримати гроші до Нового року, потрібно подати заявку в "Дії" до 29 грудня.

Загалом заявку на тисячу за вакцинацію можна подати до 18 грудня 2022 року.

Як це зробити – дізнайтеся з нашого матеріалу.

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