МОЗ планує впровадити QR-коди на паперових COVID-документах

Міністерство охорони здоров’я планує впровадити QR-коди на всіх COVID-документах, які використовуються під час карантинних обмежень.

Наразі мова йде про три документа: карту профілактичних щеплень, довідку про протипоказання до вакцинації та міжнародне свідоцтво про вакцинацію, повідомили "Українській правді. Життя" в преслужбі міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка.

Як підкреслили у МОЗ, наразі QR-коди на паперові документи лише впроваджуються, і цей список може або доповнитися, або скоротитися.

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"Міністерство охорони здоров'я працює над поетапним впровадженням QR-коду і на всіх паперових документах, які використовуються в запропонованих карантинних обмеженнях", – заявив Ляшко.

Карта профілактичних щеплень або форма 063 містить інформацію про отримання вакцин проти різних хвороб, зокрема COVID-19. ЇЇ виписує сімейний лікар на підставі інформації, внесеної до електронної системи охорони здоров'я.

Довідка про протипоказання до вакцинації або форма 028-1/о була затверджена МОЗ у листопаді 2021 року. Її також видає сімейний лікар на підставі переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень.

Нагадаємо, єдиним абсолютним протипоказанням до вакцинації проти COVID-19 є анафілактична (алергічна) реакція.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видається при наявності закордонного паспорту та двох доз вакцин. Заповнюється українською та англійською мовами та завіряється печатками. Свідоцтво також можна отримати у сімейного лікаря.

Ляшко нагадав, що під час карантинних обмежень представники бізнесу мають не тільки перевіряти у відвідувачів закладів COVID-сертифікати, але й зчитувати QR-коди мобільним додатком "Дія".

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"У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власник закладу може понести відповідальність за статтею "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень", – наголосив міністр.

Наразі COVID-сертифікат з QR-кодом можна згенерувати тільки з допомогою платформи "Дія". Сімейні лікарі видають довідку про щеплення або міжнародне свідоцтво про вакцинацію з печатками, але без QR-коду.

За допомогою додатка "Дія" можна сформувати такі COVID-документи:

"жовтий" COVID-сертифікат при наявності 1 дози вакцини;

"зелений" COVID-сертифікат при отриманні повної вакцинації;

сертифікат про одужання від COVID-19;

дитячий COVID-сертифікат для вакцинованих підлітків від 12 років.

Нагадаємо, в Україні продовжують застосовувати протиепідемічні заходи у "жовтих" зонах. Вони стосуються насамперед тих, хто не отримав щеплень проти COVID-19.

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