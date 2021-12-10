"Тисяча Зеленського": як отримати гроші за COVID-вакцинацію та де їх використати. Інструкція

Президент Володимир Зеленський анонсував, що українці, які отримали дві дози щеплення проти COVID-19, зможуть отримати по тисячі гривень.

На такі виплати держава вже виділила 8 млрд гривень – відповідні зміни були внесені у бюджет 2021 року.

Тобто найближчим часом скористатися послугою зможе 8 млн вакцинованих українців.

Станом на 9 грудня дві дози вакцини проти коронавірусної інфекції в Україні отримали понад 12 млн українців, а одне щеплення вже зробили понад 13 млн.

Кабінет Міністрів уже затвердив постанову, що визначає, як можна отримати та витрати кошти за вакцинацію.

Деякі українці скептично сприйняли таку пропозицію від гаранта. Та якщо ви плануєте використати "ковідну тисячу, пояснюємо, як це можна зробити.

Хто може отримати тисячу за вакцинацію?

Отримати виплату за вакцинацію проти COVID-19 зможуть всі громадяни України, які отримали щеплення двома дозами.

Скористатися коштами можуть лише повнолітні.

Для грошової допомоги також потрібно мати згенерований "зелений" сертифікат у застосунку "Дія".

Фото: Alexthq/Depositphotos

Коли можна отримати тисячу?

Програма виплат запрацює 19 грудня 2021 року і триватиме до кінця наступного року.

У пілотному режимі програма "єПідтримка" у "Дії" функціонуватиме з 13 грудня.

Щоб отримати виплату до Нового року, заявку в системі "Дія" потрібно подати до 29 грудня.

Загалом заявку на отримання "ковідної тисячі" можна подати до кінця терміну дії програми – 18 грудня 2022 року.

При цьому використати гроші можна буде лише впродовж 4 місяців після дня надходження коштів. Якщо за цей час кошти не будуть витрачені, то рахунок закриють, а кошти повернуться державі.

Після створення заявки на отримання виплати гроші на картку мають надійти впродовж 2 днів.

Як отримати кошти за вакцинацію?

🔴 Оформіть спеціальну картку "єПідтримка"

Оформити картку можна завчасно в одному з банків-партнерів програми онлайн або офлайн.

Відкрити рахунок можна у таких банках: "А-Банк" "Альфа-банк", "Укргазбанк", monobank.

Використати вже наявний рахунок у банку неможливо.

🔴 Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь у ньому

Потрібно переконатися, що у вас згенерований "зелений сертифікат".

🔴 Зайдіть у розділ "Послуги" та оберіть пункт "єПідтримка"

🔴 Виберіть для виплати карту "єПідтримка"

З поданого переліку потрібно обрати банк, через який ви хочете отримати виплату.

Якщо ви попередньо не оформили картку "Дія" перекине вас в обраний банк для генерування віртуальної картки і поверне назад у застосунок.

🔴 Після надсилання заявки очікуєте на отримання коштів

Раніше президент обіцяв, що держава також забезпечить альтернативну можливість отримати виплату всім вакцинованим громадянам України, які не мають можливості користуватися смартфоном.

Але наразі такої можливості немає, оскільки реєстрацію пластикової карти потрібно також підтвердити у застосунку "Дія".

У Мінцифри наголошують, що програма реалізується виключно в "Дії".

Тому закликають не вестися на дії шахраїв, які пропонують витратити гроші в інших місцях або перевести гроші з картки в готівку.

Як можна скористатися тисячею?

Податки з коштів за вакцинацію платити не доведеться, тобто на рахунок прийде рівно 1 тисяча гривень.

Віртуальні картки будуть безкоштовними – жодних комісій за їхнє обслуговування не буде.

Гроші не можна буде зняти готівкою або переказати на іншу картку.

Щоб розрахуватися цими коштами, потрібно під'єднати карту до своєї системи мобільного платежу (Google Pay, Apple Pay).

Відповідно, нею можна буде розраховуватися в терміналах, як будь-якою іншою карткою.

Кошти можна буде витратити онлайн та офлайн, але лише на певнікатегорії українського бізнесу, про які ми розповімо нижче.

Якщо сума послуги, яку ви хочете оплатити, перевищує тисячу гривень, то надавач послуги може розділити оплату на частини, одна з яких відповідатиме сумі коштів на спеціальній картці.

Якщо на картці залишилися невитрачені кошти, які ви не встигли використатипротягом 4 місяців після нарахування коштів, їх повернуть державі.

Де можна витрати тисячу за вакцинацію?

Тисячу за вакцинацію можна буда використати на фіксований перелік послуг та товарів.

В офісі президента пояснюють, що таке рішення допоможе підтримати бізнес, який найбільше постраждав у карантинний період.

Йдеться про креативний, спортивний і транспортний сектор.

Зокрема, витратити тисячу за вакцинацію можна буде у: спортзалах;

кінотеатрах;

театрах;

музеях;

виставкових центрах;

книжкових магазинах;

на авіа- та залізничні квитки в межах України.

Скористатися коштами за вакцинацію можна буде у в приватних чи державних підприємствах із визначених сфер, які мають платіжний термінал або займаються онлайн-продажем.

Банки розпізнаватимуть категорію послуг під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

Це код, який присвоюється торговій точці і характеризує напрям її бізнесу.

При оплаті карткою він має збігтися з одним з кодів, указаних у постанові.

Оплата може не пройти, якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії.

"Ці кошти ви зможете витратити в музеях, театрах, кінотеатрах та книжкових магазинах, а також на внутрішні перевезення.

Якщо захочеться купити светр у магазині, оплата не пройде, оскільки ця торгова точка має МСС-код "Одяг".

Це саме стосується книг у супермаркетах.

Але якщо ви будете купувати квиток на потяг або в кіно – платіж пройде, оскільки ця торгова точка має відповідний МСС, що підпадає під програму єПідтримки", – пояснила заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації МКІП Анастасія Бондар.

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