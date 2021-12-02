"Гроші на ліки": у Дніпрі 10-річна дівчинка з бронхітом просила милостиню

У Дніпрі госпіталізували 10-річну дівчинку, яка просила милостиню на ліки від бронхіту.

Лікарі підозрюють у дитини пневмонію, повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Дівчинка розповіла правоохоронцям, що хворою прийшла зі школи додому і застала маму п’яною.

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Потім дитина пішла до магазину та аптеки, але грошей не мала і почала просити у людей.

На вулиці її помітив перехожий. Дитина сильно кашляла, тому він відвіз її до лікарні, а звідти викликав поліцію.

Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

Лікарі встановили попередній діагноз – гострий бронхіт з підозрою на пневмонію, і госпіталізували дитину.

Поліція вже розповіла про це матері дівчинки, однак наразі невідомо, де перебуває батько дитини. Тепер цією справою займатиметься ювенальна служба.

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