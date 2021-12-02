"Гроші на ліки": у Дніпрі 10-річна дівчинка з бронхітом просила милостиню

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
12652
2 грудня 2021

У Дніпрі госпіталізували 10-річну дівчинку, яка просила милостиню на ліки від бронхіту.

Лікарі підозрюють у дитини пневмонію, повідомляє патрульна поліція Дніпропетровської області.

Дівчинка розповіла правоохоронцям, що хворою прийшла зі школи додому і застала маму п’яною.

Реклама:

Потім дитина пішла до магазину та аптеки, але грошей не мала і почала просити у людей. 

На вулиці її помітив перехожий. Дитина сильно кашляла, тому він відвіз її до лікарні, а звідти викликав поліцію.

 Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

Лікарі встановили попередній діагноз – гострий бронхіт з підозрою на пневмонію, і госпіталізували дитину. 

Поліція вже розповіла про це матері дівчинки, однак наразі невідомо, де перебуває батько дитини. Тепер цією справою займатиметься ювенальна служба.

Вас також може зацікавити:

В Дніпрі мати вирішила вкоротити життя собі та малюку. Врятувати хлопчика не вдалося

Реклама:

Сидів на висоті 8 метрів: рятувальники зняли з дерева 8-річного хлопчика, який заліз туди через булінг

Поліція покарала маму, бо та лишила сина на батька, але хлопчик пішов шукати її. Правоохоронці пояснюють, чому

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 431
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2301
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3067
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат