Без батьків і аніматорів: в МОЗ пояснили, якими мають бути свята в школах та садочках

Яна Осадча журналіст
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20 грудня 2021

Новорічні святкування  у школі можна проводити лише в класах без глядачів і аніматорів.

Такі рекомендації дає Міністерство охорони здоров’я, щоб знизити ризики інфікування COVID-19 у дитячих колективах.

У відомстві радять дотримуватися наступних протиепідемічних заходів під час святкування у школах та садочках:

🧑‍🎄Окреме свято для кожного класу чи групи

Під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу. 

Участь школярів з інших класів забороняється. У дитячих садках свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.

 Фото: HannaNes/Depositphotos

🧑‍🎄Присутність глядачів не дозволяється

Батьків на святкові заходи в школах та садочках пускати не будуть. 

Хоча в МОЗ кажуть, що це може викликати стрес у маленьких дітей. Тому, якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати.

🧑‍🎄Участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти

Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей та брали участь у святі не дозволяється. 

Організовувати, проводити захід та брати участь можуть лише співробітники закладу освіти.

 

Також у МОЗ попереджають, що в святкових заходах не можуть брати участь діти, у яких наявні симптоми гострого респіраторного захворювання.

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