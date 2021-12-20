Без батьків і аніматорів: в МОЗ пояснили, якими мають бути свята в школах та садочках

Новорічні святкування у школі можна проводити лише в класах без глядачів і аніматорів.
Такі рекомендації дає Міністерство охорони здоров’я, щоб знизити ризики інфікування COVID-19 у дитячих колективах.
У відомстві радять дотримуватися наступних протиепідемічних заходів під час святкування у школах та садочках:
🧑🎄Окреме свято для кожного класу чи групи
Під час святкування у школі на заході можуть бути присутні лише учні одного класу.
Участь школярів з інших класів забороняється. У дитячих садках свято проводиться лише для дітей однієї навчальної групи.
|Фото: HannaNes/Depositphotos
🧑🎄Присутність глядачів не дозволяється
Батьків на святкові заходи в школах та садочках пускати не будуть.
Хоча в МОЗ кажуть, що це може викликати стрес у маленьких дітей. Тому, якщо дитина не хоче брати участь у святі без батьків чи інших членів родини, не варто її змушувати.
🧑🎄Участь у святі можуть брати тільки працівники закладу освіти
Запрошувати аніматорів, акторів та інших людей, які б розважали дітей та брали участь у святі не дозволяється.
Організовувати, проводити захід та брати участь можуть лише співробітники закладу освіти.
Також у МОЗ попереджають, що в святкових заходах не можуть брати участь діти, у яких наявні симптоми гострого респіраторного захворювання.
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