Що ви знаєте про права людей та проблему домашнього насильства? Перевірте себе у ТЕСТі

Що ви знаєте про Стамбульську конвенцію?
Яке покарання передбачене за домашнє насильство?
Від кого чоловіки найчастіше відчувають загрозу насильства?
Перевірте, чи знаєте ви відповіді на ці питання.
Також пропонуємо добірку текстів, які допоможуть дізнатися про тему більше.
- "Через суди добились, щоб його посадили". Як захиститися від домашнього насильства юридично
- Мама-аб'юзер: як розпізнати насильство у стосунках матері з сином
- Як зрозуміти, чи почне людина вас бити за кілька років? 10 запитань до психолога про домашнє насильство
- "Боялася бути покараною". Дві історії про домашнє насильство та як від нього врятуватися