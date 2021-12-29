Що ви знаєте про права людей та проблему домашнього насильства? Перевірте себе у ТЕСТі

ЛГБТ-людей. Так, у Стамбульській конвенції йдеться насамперед про запобігання насильству стосовно жінок. Але "Якщо ти чоловік чи жінка, якщо ти ром чи афроукраїнець, якщо ти християнин чи мусульманин, якщо ти в стосунках з людиною протилежної чи своєї статі – це все не може бути підставою для твого побиття чи будь-якого насильства над тобою. Саме про це йдеться у Стамбульській конвенції – вона захищає від насильства усіх без винятків", – пояснює народна депутатка Марина Бардіна. Чоловіків. Так, у Стамбульській конвенції йдеться насамперед про запобігання насильству стосовно жінок. Але "Якщо ти чоловік чи жінка, якщо ти ром чи афроукраїнець, якщо ти християнин чи мусульманин, якщо ти в стосунках з людиною протилежної чи своєї статі – це все не може бути підставою для твого побиття чи будь-якого насильства над тобою. Саме про це йдеться у Стамбульській конвенції – вона захищає від насильства усіх без винятків", – пояснює народна депутатка Марина Бардіна. Жінок. Так, у Стамбульській конвенції йдеться насамперед про запобігання насильству стосовно жінок. Але "Якщо ти чоловік чи жінка, якщо ти ром чи афроукраїнець, якщо ти християнин чи мусульманин, якщо ти в стосунках з людиною протилежної чи своєї статі – це все не може бути підставою для твого побиття чи будь-якого насильства над тобою. Саме про це йдеться у Стамбульській конвенції – вона захищає від насильства усіх без винятків", – пояснює народна депутатка Марина Бардіна. Усіх. Так, у Стамбульській конвенції йдеться насамперед про запобігання насильству стосовно жінок. Але "Якщо ти чоловік чи жінка, якщо ти ром чи афроукраїнець, якщо ти християнин чи мусульманин, якщо ти в стосунках з людиною протилежної чи своєї статі – це все не може бути підставою для твого побиття чи будь-якого насильства над тобою. Саме про це йдеться у Стамбульській конвенції – вона захищає від насильства усіх без винятків", – пояснює народна депутатка Марина Бардіна.