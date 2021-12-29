Тест

Що ви знаєте про права людей та проблему домашнього насильства? Перевірте себе у ТЕСТі

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29 грудня 2021

Що ви знаєте про Стамбульську конвенцію?

Яке покарання передбачене за домашнє насильство?

Від кого чоловіки найчастіше відчувають загрозу насильства?

Перевірте, чи знаєте ви відповіді на ці питання.

Також пропонуємо добірку текстів, які допоможуть дізнатися про тему більше.

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Чи в Україні ратифікована (діє) Стамбульська конвенція?

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Кого захищає Стамбульська конвенція проти насильства?

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Який розрив в оплаті праці між чоловіками і жінками у 2021 році?

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Яке покарання передбачене за домашнє насильство?

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На якому місці Україна у рейтингу країн за гендерною рівністю станом на 2021 рік?

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Від кого чоловіки найчастіше відчувають загрозу насильства?

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Чи можуть в Україні роботодавці вказувати вимоги у вакансіях щодо статі чи віку?

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Що потрібно зробити, якщо вас б’є чоловік/дружина?

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Де можна заховатися від кривдника?

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Ви звернулися до поліції стосовно випадку насильства, але не маєте грошей на адвоката. Тоді ви:

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