Сльози щастя, сердечко і палець вгору: рейтинг найпопулярніших емодзі 2021 року

У 2021 році користувачі інтернету найчастіше використовували емодзі "сльози радості" (😂) та червоне сердечко (❤️).
Відповідний рейтинг найпопулярніших емодзі опублікували на порталі Unicode.
За результатами моніторингу, 92% користувачів інтернету використовують смайлики як форму спілкування.
Серед усіх видів емодзі найпопулярнішими є "сльози радості" – їх використовують 5% користувачів. На другому місці опинилося "червоне серце".
|Фото: RomanenkoAlex/Depositphotos
У десятку найпопулярніших емодзі також потрапили:
- сміх до сліз (🤣);
- рука з великим пальцем вгору або "клас" (👍);
- смайлик, що ридає (😭);
- складені руки, як у молитві (🙏);
- повітряний поцілунок (😘);
- усміхнене обличчя з сердечками (🥰);
- закоханий смайлик із сердечками в очах (😍);
- просто усміхнене обличчя (😊).
У категорії "транспорт" перше місце посіла ракета, "частини тіла" – біцепс, "рослини" – букет квітів, "тварини" – метелик, "спорт", – людина, яка робить колесо, "одяг" – корона.
Загалом, найчастіше користувачі надсилають емодзі облич та рук з категорії "Люди".
У категорії "Тварини та природа" лідирують емодзі квітів, а в категорії емоцій – усі серця різних кольорів.
Найменш популярними серед емодзі виявилися прапори, хоч їх у розкладці найбільше – 258 символів.
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