Сльози щастя, сердечко і палець вгору: рейтинг найпопулярніших емодзі 2021 року

У 2021 році користувачі інтернету найчастіше використовували емодзі "сльози радості" (😂) та червоне сердечко (❤️).

Відповідний рейтинг найпопулярніших емодзі опублікували на порталі Unicode.

За результатами моніторингу, 92% користувачів інтернету використовують смайлики як форму спілкування.

Реклама:

Серед усіх видів емодзі найпопулярнішими є "сльози радості" – їх використовують 5% користувачів. На другому місці опинилося "червоне серце".

Фото: RomanenkoAlex/Depositphotos

У десятку найпопулярніших емодзі також потрапили:

сміх до сліз (🤣);

рука з великим пальцем вгору або "клас" (👍);

смайлик, що ридає (😭);

складені руки, як у молитві (🙏);

повітряний поцілунок (😘);

усміхнене обличчя з сердечками (🥰);

закоханий смайлик із сердечками в очах (😍);

просто усміхнене обличчя (😊).

У категорії "транспорт" перше місце посіла ракета, "частини тіла" – біцепс, "рослини" – букет квітів, "тварини" – метелик, "спорт", – людина, яка робить колесо, "одяг" – корона.

Загалом, найчастіше користувачі надсилають емодзі облич та рук з категорії "Люди".

У категорії "Тварини та природа" лідирують емодзі квітів, а в категорії емоцій – усі серця різних кольорів.

Найменш популярними серед емодзі виявилися прапори, хоч їх у розкладці найбільше – 258 символів.

Реклама:

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.