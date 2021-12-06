У МОЗ попередили про шахрайську схему щодо тисячі за вакцинацію проти COVID-19

Повідомлення про виплату тисячі гривень за повний курс щеплення проти COVID-19, які надсилають українцям від імені Міністерства охорони здоров’я, є фейковими.

Про шахрайську схему розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 6 грудня.

"Від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення.

Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам", – сказав він.

За його словами, виплати розпочнуться з 19 грудня.

"Механізм отримання – онлайн через мобільний додаток "Дія".

Користуйтеся тільки офіційною та перевіреною інформацією", – закликав Ляшко.

Більш детально про схему, яку застосовують шахраї розповіла користувачка Ольга Гуртовенко в Instagram.

Спершу на її номер телефону прийшло повідомлення з текстом з українськими словами, але написаними латиницею та з помилками:

"Вам доступна виплата за вакцинацію COVID-19 1000 UAN. Підтвердити зарахування…" Далі пропонують перейти за посиланням, яке веде на фейковий сайт "Дії".

Якщо людина натискає на кнопку "отримати виплату", її направляють на фальшивий сайт "Приватбанку", де просять ввести особисті дані.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожному, хто отримає два щеплення проти COVID-19, після 19 грудня держава виплатить тисячу гривень через додаток "Дія"

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки.

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, тисячу українцям будуть нараховувати на віртуальні платіжні картки через застосунок "Дія" наприкінці цього та впродовж наступного року.

Податки з цих грошей платити не доведеться.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.