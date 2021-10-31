Довіряйте тим, кого можна перевірити: як не наткнутися на шахраїв у благодійній сфері

Три важливі цифри про українську благодійність:

63% українців не вважають за потрібне розповідати про свої добрі справи,

64% українців допомагають через те, що співчувають тим, хто опинився у біді,

56% українців жертвували кошти на благодійність протягом останнього року.

Про це свідчить дослідження Zagoriy Foundation.

Благодійність об’єднала українців

З часів Революції Гідності до сьогодні, рівень довіри українців до благодійних фондів зростає.

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Ріст відбувся завдяки появі в країні волонтерського руху, а також на фоні єднання українців заради вирішення глобальних проблем: забезпечення усім необхідним наших військових у 2014-му, захисті лікарів та оснащення лікарень у 2020-му.

Це саме той досвід, який доводить, що коли ми об’єднуємося, то можемо вирішити будь-яку проблему і без втручання держави.



І треба бути чесними, що держава і не в змозі вирішити всі соціальні проблеми або врятувати життя всім тим, хто потребує лікування.

Більшість проблем вирішується неприбутковим сектором. Іноді в нас, як у співробітників фонду, виникає бажання попросити державні органи просто не заважати або просто допомогти ще більшій кількості бізнесу долучитися до благодійності.

Наприклад, зробити податкові канікули чи хоча б поблажки для тих компаній, які прозоро займаються вирішенням проблем та справді підштовхують до кращого майбутнього. Але поки що це наші мрії, і втілюються вони в життя в інших країнах.

Повертаючись до позиції України у Всесвітньому рейтингу благодійності, тут показники покращуються майже щороку.

Зараз Україна знаходиться у топ-20 країн, де найбільше займаються благодійністю, і це справді говорить про те, що коштів, які витрачаються на благодійність стає дедалі більше.

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Коштів, які надходять на добрі справи до благодійних фондів, за останні роки також стало більше, це доводить досвід нашої платформи dobro.ua, де ми можемо спостерігати вражаючі зміни із року в рік.

За 2019 наш річний збір становив понад 59 млн гривень, а у 2020 – понад 81 млн гривень. І кожна гривня була справді витрачена на благодійність, а звіти завжди можна знайти на нашому сайті. Важливо розуміти, що благодійність у діджиталі значно безпечніша за ту, коли ви віддаєте готівку з гаманця.

Бути впевненим – не викинути свої кошти на вітер

Попри те, що рівень свідомості та бажання робити добрі справи у людей зростає, проблема шахрайських зборів і зборів на картки нікуди не зникла. Навіть стала ще активною та більш винахідливою.



Саме тому ми завжди закликаємо людей з відповідальністю ставитись до благодійності та не дарувати свої кошти шахраям, які зловживають вашою довірою.

Кожен з нас проводить в онлайні мінімум кілька годин на день. І серед всього інформаційного потоку ви хоча б раз на день зустрінете пост або новину, де хтось збирає кошти на порятунок життя.

Зазвичай рекламою та дуже агресивною тактикою привернення уваги користуються люди, яким дуже потрібні кошти, або люди, які мають бажання токсично та швидко заволодіти вашою увагою та грошима.

Майже завжди ви можете бачити вражаючі картинки хворих дітей, багато закликів та великих літер SOS. Благодійні фонди так не збирають кошти.

Вони не маніпулюють свідомістю людей, а намагаються спокійно пояснити терміновість ситуації. Тому інформацію про збір якихось величезних сумм на лікування треба перевіряти, щоб не попастися у лапи шахраїв.

Контент – саме те, чим можна зачепити користувача соцмереж, аби змусити його на хвилинку затриматися.

Благодійні фонди працюють над своїм контентом та не мають на меті вразити вас, їхня мета – розповісти про реальні способи вирішення проблем, до яких ви можете приєднатися.

Благодійні фонди – гарантія якісних змін

І зараз вкрай важлива простота і зручність, тому у кожного фонду або має бути сайт, або він має користуватися платформою, яка б просувала його інтереси та цінності.

Саме так співпрацюємо з фондами ми. Адже коли будь-який користувач відчує, що хоче допомогти, то має зробити це швидко і легко, тоді це справді буде якісний сервіс. Благодійність – така ж послуга, які і будь-що інше.

Для цього обирайте ті фонди, які не соромляться показувати свою документацію та звітність.

Перевірити документи, аби зрозуміти, куди ви віддаєте свої кошти ніколи не буде зайвим.

Якщо ви хочете допомогти, то треба це робити через перевірені благодійні організації. Для цього можу дати кілька порад:

почитайте відгуки про фонд в інтернеті. Не варто довіряти тим, у кого немає репутації

перевіряйте наявність документів у кожному зборі, який підтримуєте

подивіться, чи є звіти на вже зібраних проектах

якщо у вас є питання – не стидайтеся їх ставити. Прозорі фонди завжди відкриті до комунікації у соціальних мережах.

Довіряйте тим, кого можна перевірити.

Місце нашої країни у будь-якому рейтингу благодійності – це точне відображення нашої відповідальності та небайдужості, як до нашої країни, так і до один одного.

Богдан Бердник, PR-manager платформи dobro.ua, спеціально для УП.Життя

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