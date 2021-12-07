"Радіо Трек", поліція і держслужбовець: в Україні вручили антипремію "Це Яйце" за сексизм

У Києві громадські організації вручили третю антипремію "Це яйце" за сексизм у публічних висловлюваннях і медіа.

Переможців визначали у трьох номінаціях: "Сексистське висловлювання", "Сексистський матеріал" та спецпремії "Моралізатор року", повідомляє видання-співзасновник антипремії "Детектор медіа".

Головну "винагороду" в номінації "Сексистський матеріал" отримало видання "РадіоТрек" за статтю "Зґвалтував!? "Молодий красень-хореограф, за яким упадали зграї учениць" (ФОТО/ВІДЕО)" журналіста Максима Розенка.

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У цьому матеріалі автор називає постраждалу ученицю "криворізькою Монікою Левінськи" та звинувачує її у зґвалтуванні.

"Колеги молодого танцюриста і однокласники дівчини натякають, що не все так просто – про молодого і красивого вчителя мріяли чимало школярок, тож все могло статися за згодою сторін. Однак, "потерпіла" розповідає все нові й нові подробиці...

Тепер молодого красеня хореографа напевно посадять, або змусять – платити. Платити і платити. За секс із "незайманою" криворізькою Монікою Левінськи", – пише Розенко.

Фото: radiotrek.rv.ua

У номінації "Сексистське висловлювання" перемогу отримав секретар Коростишівської міської ради на Житомирщині Юрій Сарапійчук за образливі висловлювання щодо депутатки Юлії Юзефович.

"Дебілка, ідіотка, не людина… Пішла вон, у тебе висохлі мозгі… Ти – скандалістка, інтригантка… Але я вас поважаю як жінку", – говорив держслужбовець.

Однак за ці висловлювання він не лише потрапив у номінацію, а й втратив посаду.

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Фото: yanlev/Depositphotos

Також у премії "Це Яйце" з’явилася спеціальна номінація "Моралізатор року" – це "відзнака" за публічні оціночні судження щодо жінки та її соціальної ролі.

Цьогоріч її отримала пресслужба Херсонської поліції, яка повідомила, що поліціянти склали протокол на матір за те, що батько привів дитину на майданчик і залишив її там на кілька годин без нагляду.

Нагадаємо, антипремія "Це Яйце!" присуджується ЗМІ, журналістам, політикам, держслужбовцям та іншим діячам з 2019 року.

Цю некомерційну ініціативу започаткували громадські організації "Жінки в медіа", Кампанія проти сексизму в медіа та політиці "Повага", ГО "Інститут масової інформації", Центр прав людини Zmina, ГО "Детектор медіа", ГО "Українська Гельсінська спілка з прав людини".

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