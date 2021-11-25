"Бюджетник" або потрійна компенсація за навчання: яким буде Президентський університет?

Випускники Президентського університету зможуть працювати у приватних компаніях, тільки якщо роботодавці відшкодують вартість навчання у трикратному розмірі.

Скільки коштуватиме навчання одного студента – наразі не відомо, розповів заступник міністра освіти і науки Ігор Гарбарук під час пресконференції 25 листопада.

За його словами, такий підхід допоможе зменшити трудову міграцію і стимулювати професіоналів залишатися в Україні.

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Водночас цю ідею ще будуть допрацьовувати і можуть змінити.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

"Ми не говоримо, що це догма. Можливо, є інший механізм, який дасть можливість зробити так, щоб усі випускники залишалися в Україні…

Це суто концептуальна норма, але ми плануємо перезапустити всю систему освіти, щоб наші випускники, яких ми повністю будемо забезпечувати, не їхали працювати на ВВП інших країн", – запевнив Гарбарук.

Кого візьмуть у Президентський університет?

Навчання у закладі "для людей майбутнього" має розпочатися 1 жовтня 2023 року. У перший рік роботи заклад набере 120 студентів (по 20 на кожну програму).

Після ЗНО абітурієнти пройдуть відбір у 3 етапи. Навчання для студентів обіцяють зробити повністю безоплатним, так само як харчування, лікування і проживання, однак у майбутньому контрактну форму навчання також можуть додати.

Після закінчення бакалаврату, який триватиме 3 роки замість 4, можна буде працювати у державному секторі, органах влади, дослідницьких та наукових інститутах.

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Після закінчення вишу випускники будуть працювати у державному секторі протягом 3 років за принципом "скільки навчався – стільки працюєш".

Якщо приватна компанія зацікавиться студентом, їй доведеться відшкодувати університету вартість навчання у потрійному розмірі.

Чи забудують ВДНГ?

Президентський університет планують побудувати на території державного "Експоцентру України" на ВДНГ у 3 черги. Будівництво першої черги планують завершити до 2023 року, а весь комплекс, зокрема апарт-готелі, технопарк, планетарій, бібліотеку та лікарню – до 2025 року.

На будівництво комплексу передбачено 7,2 мільярди гривень. До фінансування долучаться міжнародні донори та партнери. МОН також співпрацюватиме зі Стенфордським університетом.

Для побудови університету проведуть реконструкцію павільйонів "Експоцентру". Також обіцяють не забудовувати зелені зони і не будувати житловий комплекс або торговий центр.

Це неможливо, оскільки нещодавно пам'яткам місцевого значення, розташованим на ВДНГ, надали статус національних, пояснює заступник міністра.

"Я особисто гарантую, вона [забудова] не буде торкатися лісу. Це фейки, що будуть вирубувати якісь дерева. Єдине, можуть прибрати застарілі асфальтовані майданчики, недобудовані будівлі, чагарники", – каже Гарбарук.

За його словами, проєктом також передбачене додаткове озеленення території.

Раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляв, що під час будівництва "Президентського університету" не знищать жодного дерева.

Що вивчатимуть в університеті?

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Інформаційні технології, кібербезпеку та штучний інтелект

Зокрема, у цю програму входить:

наука про дані;

програмна інженерія та архітектура;

кібербезпека;

ІТ-менеджмент.

Нанотехнології:

квантові наноматеріали та технології;

наноструктури та нанотехнології;

дизайн наноматеріалів і нанотехнології;

наносенсори;

нанофізика конденсованих середовищ.

Аерокосмічні технології:

аерокосмічна інженерія;

супутникова комунікація;

дизайн та конструювання літальних апаратів;

двигуно- та ракетобудування;

астрофізика та астробіологія;

робототехніка;

космічна погода;

супутниковий моніторинг довкілля;

космічне матеріалознавство.

Біотехнології та науки про здоров’я:

біотехнології;

біоінженерія;

мікробіологія;

епідеміологія;

біоетика.

Енергетичні технології:

енергоефективні та енергоощадні технології;

інтелектуальні енергетичні інфраструктури;

сучасні технології генерації та накопичення енергії;

технології відновлюваної енергетики;

воднева енергетика та металознавство водневостійких конструкцій;

безпека атомної енергетики.

Глобалізація та міжнародні комунікації:

глобальний інноваційний менеджмент та маркетинг в міжнародних відносинах;

глобальні студії;

глобальна політика;

наукова дипломатія;

дипломатія і глобальна кібербезпека;

дипломатія і міжнародне співробітництво;

дипломатія і міжнародний розвиток.

На території університету також має бути 23 лабораторії у таких напрямах:

наноматеріали;

квантові матеріали;

нові матеріали та квантова електроніка;

квантові технології;

генна та клітинна інженерія;

біомедичні технології;

аналітична біотехнологія;

сенсорна сигналізація;

біофізика;

біотехнологія;

клітинні біотехнології;

енергоефективні перетворюючі енергії;

водневі технології та біопаливо;

енергоефективність в муніципальному секторі;

теплові машини та промислова енергоефективність;

центр накопичувачів енергії;

методи моделювання, аналізу даних та машинне навчання;

методи штучного інтелекту дослідження даних;

моделювання й інформаційні технології в навколишньому середовищі;

обчислювальний суперкомп’ютерний центр;

адитивна технологія виробництва високоточних систем;

космічна робототехніка, космічні апарати та системи;

симуляція космічного простору.

Фото: prometeus/Depositphotos

Лабораторії будуть кросфункціональними і колективними, тобто приміщеннями та обладнанням зможуть користуватися всі університети та наукові колективи в Україні, запевняє Ігор Гарбарук.

Вибухонебезпечні або біологічно небезпечні речовини будуть у партнерських лабораторіях, зокрема у Національній Академії Наук.

Умови залучення науково-педагогічних працівників та правила проведення конкурсу повинні розробити до грудня 2022 року.

Конкурс на посади має відбутися до травня 2023 року. Викладачів та наукових працівників також планують запрошувати з закордонних університетів.

Нагадаємо, Зеленський висловив бажання, щоб для найкращих викладачів Президентського університету зарплата стартувала від 4 тисяч "або доларів або євро".

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