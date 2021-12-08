Чи можна жінкам під час менструації ходити в церкву? Пояснює ПЦУ

Яна Осадча журналіст
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8 грудня 2021

Жінкам під час менструації можна заходити в церкву, бути присутніми на служінні і торкатися святинь та ікон.

У Православній церкві України запевняють, що місячні – не гріх, на відміну від лихих помислів, ганебних вчинків та заздрості.

Міф про те, що жінці під час критичних днів не можна входити в церкву, поширюють люди без богословської освіти, зазначили в ПЦУ.

Аби спростувати забобон, що жінка з місячними "оскверняє" храм, в ПЦУ наводять цитати з священних писань.

"Від апостола Павла ми знаємо, що "всяке творiння Боже добре" (1 Тим. 4: 4). 

А отже, жіночий організм, сотворений Господом, є прекрасним і не може стати "нечистим" через природні фізіологічні процеси, які закладені в основу його організму.

Сам Спаситель говорив, що єдиним джерелом нашої скверни стає те, що виходить з людського серця – лихі помисли, ганебні вчинки, заздрість та інше зло (Мк. 7: 20-23)", – зазначають в церкві.

 Фото: Demian/Depositphotos

За Старим Завітом жінка під час менструації не тільки вважалася "нечистою", але й кожен, хто торкався її, так само ставав "нечистим" (Лев. 15: 19-30). 

В ПЦУ пояснюють, що в Старому Завіті "нечистим" називали людей, які або не дотримувалися гігієнічних норм, або мали заразну та небезпечну для інших хворобу.

Однак в ХХІ столітті є велика кількість різних гігієнічних засобів, які жінки можуть застосовувати під час місячних, тому вважати їх "нечистими" немає підстав.

В ПЦУ також цитують священномучеників та святителів минулих віків, які вважали, що "природне очищення не мерзенне перед Богом" та що жінці не можна ставити у провину "зайву матерію, яку природа вивергає".

"Храми Православної Церкви України завжди відкриті для наших вірянок у їхніх потребах, аби стати місцем молитви та єднання з Господом", – повідомили в ПЦУ.

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