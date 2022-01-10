"Розбещувала дітей і знімала порно": на Дніпропетровщині спільницю ґвалтівника засудили на 9 років

На Дніпропетровщині жінку засудили на 9 років за зґвалтування дітей, а також за зйомки і продаж порнографії за їхньої участі.
Колись вона сама стала жертвою ґвалтівника, а потім вступила з ним у змову, повідомляє Офіс генпрокурора.
Жінка ґвалтувала і розбещувала дітей віком від 4 до 8 років.
Вона також допомагала своєму ґвалтівнику знімати і продавати дитяче порно в інтернеті.
|Фото: belchonock/Depositphotos
Очільник групи скоював сексуальні злочини щодо дітей протягом 17 років, однак його викрила поліція.
У 2019-му чоловіку присудили 12 років ув’язнення.
Тепер його спільницю також визнали винною за 4 статтями і засудили до 9 років у тюрмі.
Усього на ґвалтівника працювали 5 спільників, про що повідомляла Дніпропетровська обласна прокуратура.
Зокрема, одна з жінок примушувала до сексу і зйомок у порно двох власних дітей.
Вас також може зацікавити:
4% українців стали жертвами зґвалтування у дитинстві. Опитування
У Чернігові 56-річний чоловік ґвалтував дівчат-підлітків і знімав порно. Йому загрожує довічне
10 потерпілих: в Одесі судитимуть чоловіка, який шантажував і ґвалтував неповнолітніх дівчат
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.