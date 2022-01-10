"Розбещувала дітей і знімала порно": на Дніпропетровщині спільницю ґвалтівника засудили на 9 років

На Дніпропетровщині жінку засудили на 9 років за зґвалтування дітей, а також за зйомки і продаж порнографії за їхньої участі.

Колись вона сама стала жертвою ґвалтівника, а потім вступила з ним у змову, повідомляє Офіс генпрокурора.

Жінка ґвалтувала і розбещувала дітей віком від 4 до 8 років.

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Вона також допомагала своєму ґвалтівнику знімати і продавати дитяче порно в інтернеті.

Фото: belchonock/Depositphotos

Очільник групи скоював сексуальні злочини щодо дітей протягом 17 років, однак його викрила поліція.

У 2019-му чоловіку присудили 12 років ув’язнення.

Тепер його спільницю також визнали винною за 4 статтями і засудили до 9 років у тюрмі.

Усього на ґвалтівника працювали 5 спільників, про що повідомляла Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Зокрема, одна з жінок примушувала до сексу і зйомок у порно двох власних дітей.

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