Куди в Києві здати ялинку на переробку? Перелік адрес

У Києві відкрили додаткові локації, куди можна принести новорічну ялинку на переробку.
Здати дерево можна у 33 різні пункти утилізації, повідомляє "Київзеленбуд".
Вони працюватимуть до 31 січня з 7:00 до 21:00 в усіх районах столиці.
Ялинку можна здати на переробку за такими адресами:
Голосіївський район:
- просп. Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);
- парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).
|Фото: Baloncici/Depositphotos
Дарницький район:
- вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);
- фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).
Деснянський район:
- вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);
- парк "Молодіжний";
- парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.
Дніпровський район:Реклама:
- просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);
- парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);
- парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);
- парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).
Оболонський район:
- просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);
- парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. № 2Д на вул. Героїв Сталінграда);
- парк на вул. Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).
Печерський район:
- вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).
Подільський район:
- вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);
- вул. Дмитрівська, 16-А;
- просп. Правди, 72-76.
Солом’янський район:
- вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);
- сквер на вул. Мартиросяна;
- парк біля кінотеатру "Тампере";
- парк "Юність";
- парк "Орлятко".
Святошинський район:
- вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);
- парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.
Шевченківський:
- пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);
- парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);
- парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).
Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":
- Бориспільське шосе, 23 км;
- просп. Броварський, 2-А;
- вул. Радистів, 1-В;
- Микільське лісництво, квартал № 35;
- Броварське лісництво, квартал № 72.
"У пунктах дерева подрібнюють на щепу, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин.
Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року – допомагає зберегти водний баланс та захищає від пересихання і перегріву", – нагадують у відомстві.
Вас також може зацікавити:
Новий рік в екостилі: 7 порад, як прикрасити будинок без шкоди для довкілля
Зрубана, штучна чи жива у горшку? Як вибрати і купити новорічну ялинку
Найдорожча, найдешевша та морська: як виглядають ялинки-2022 в регіонах України
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.