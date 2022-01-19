Як в Києві на Водохреще українці пірнали в ополонки. ФОТО

19 січня на свято Водохреще українці традиційно пірнали в ополонки.

Локації для купання підготувала в різних містах місцева влада.

Після того, як священники освятили воду, охочі пішли купатися.

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На сміливців дивіться в нашому фоторепортажі.

Нагадаємо, що пірнати в ополонку на Водохреще можна лише, якщо ви абсолютно здорові.

Усі фото Дмитра Ларіна.

Ділитися враження дуже важливо

Справжній "морж"

Дітям можна пірнати лише за детального обстеження та поступового загартовування

Є повір’я, що люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли захиститись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, але всі вірили в дивовижну силу йорданської води.

Окунулися!

Змерзла?

Холодно? Та де..

Перед тим, як пірнати в ополонку, бажано порадитися з лікарем, адже холодна вода може створити шокові умови для непідготованого організму.

За звичаєм, перед пірнанням в воду треба перехреститися

Бігом грітися!

Кому - свято, а хто - на роботі

Якщо ви вирішили пірнати в ополонку, необхідно перед тим потренуватися. Почати можна з контрастного душу.

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Водичко-водичко, умий моє личко

Хрещенське розмаїття

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