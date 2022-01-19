Як в Києві на Водохреще українці пірнали в ополонки. ФОТО

19 січня на свято Водохреще українці традиційно пірнали в ополонки.
Локації для купання підготувала в різних містах місцева влада.
Після того, як священники освятили воду, охочі пішли купатися.
На сміливців дивіться в нашому фоторепортажі.
Нагадаємо, що пірнати в ополонку на Водохреще можна лише, якщо ви абсолютно здорові.
Усі фото Дмитра Ларіна.
|Ділитися враження дуже важливо
|Справжній "морж"
|Дітям можна пірнати лише за детального обстеження та поступового загартовування
Є повір’я, що люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли захиститись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, але всі вірили в дивовижну силу йорданської води.
|Окунулися!
|Змерзла?
|Холодно? Та де..
Перед тим, як пірнати в ополонку, бажано порадитися з лікарем, адже холодна вода може створити шокові умови для непідготованого організму.
|За звичаєм, перед пірнанням в воду треба перехреститися
|Бігом грітися!
|Кому - свято, а хто - на роботі
Якщо ви вирішили пірнати в ополонку, необхідно перед тим потренуватися. Почати можна з контрастного душу.
|Водичко-водичко, умий моє личко
|Хрещенське розмаїття
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