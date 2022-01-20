Шкарлет, "християнський психолог", ректор НАУ: хто отримав антипремію "Академічна недоброчесність року"

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 січня 2022

В Україні визначили переможців антипремії "Академічна недоброчесність року-2021".

У номінацію вже вдруге потрапив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет – нині він здобув звання "Посіпака року", а у 2020-му –  "Плагіатор року".

Також антипремію отримали "психологиня" Людмила Гридковець за "лікування" гомосексуальності, ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, Інститут фізіології НАНУ та інші.

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"Переможців" у 8 номінаціях назвали в ефірі програми "Точка зору" на I-UA.TV.

"Плагіатор-2021"

У номінації "Плагіатор року" переміг професор Західноукраїнського національного університету Михайло Лучко за переклад українською тексту докторської дисертації Віктора Плотнікова.

Фото: siraanamwong/Depositphotos

На другому місці опинився авторський колектив КНЕУ, який повторно видав монографію без згадування одного з авторів.

Третє місце посіла генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, адже в її докторській дисертації виявили плагіат.

"Посіпака-2021"

У цій номінації "переможцем" став міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет – за миттєве затвердження результатів виборів ректора Державного біотехнологічного університету на користь нардепа Андрія Одарченка, всупереч заявам інших кандидатів про фальсифікації.

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На другому місці опинився ексдиректор Інституту фізіології імені Богомольця Олег Кришталь – за сприяння негативним управлінським змінам у закладі, який він раніше очолював. 

У номінацію також потрапив суддя Жовківського районного суду Володимир Мікула.

Він виправдав доцента Соколовського, який за гроші писав наукові роботи студентам. 

"Фальсифікатор-2021"

Перемогу здобули Руслан Тихонченко та Олексій Вац, які сфальсифікували результати виборів ректора у Державному біотехнологічному університеті на користь народного депутата Андрія Одарченка.

Друге місце посіла Олеся Стасюк.

"Псевдонауковець-2021"

Псевдонауковцем року стала Голова Української асоціації християнської психології Людмила Гридковець.

Це "звання" їй присудили за "лікування" гомосексуальності та "релігійно-упереджений cherry-picking" (вибіркове представлення фактів) у галузі психології. 

 Фото: agsandrew/Depositphotos

Також у номінацію потрапили:

  • президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська, яку звинувачують у "залякуванні населення побічними ефектами вакцин і просуванні сумнівних медпрепаратів";
  • старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного НАНУ Надія Жолобак – за "злісне заперечення небезпечності коронавірусу, твердження про шкоду від щеплень";
  • "винахідник" двигуна з ККД 300% Герман Ізмалков;
  • та автор сексистського посібника "Ділова кар’єра" Іван Дахно.

"Токсичний ректор-2021"

У номінації переміг ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький"за загрозу відчуження земель через забудову, переслідування та звільнення провідних кадрів". 

"Скандал-2021"

Скандалом року стали інциденти, пов'язані з Інститутом фізіології НАНУ.

Зокрема, йдеться про оренду будівлі Управлінням державної охорони України за 1 гривню, проблеми з виборами до складу Вченої ради.

Труднощі Інститут фізіології мав і з виборами директора – наприклад, кандидатку на цю посаду Нану Войтенко звільнили неправомірним шляхом, кажуть організатори премії.

"Мурзилка-2021"

Найгіршим науковим журналом, за версією організаторів антипремії, став Pain, Anaesthesia & Intensive Care.

В ньому опублікували упереджене і заангажоване дослідження щодо препарату "Біовену", яке призвело до внесення змін в інструкції та стандарти лікування COVID-19.

Причиною присудження "звання" "Мурзилка року" також стали "маніпулятивні заяви некомпетентних лікарів та хибна надія для багатьох пацієнтів". 

Окрім Pain, Anaesthesia & Intensive Care, до номінації також потрапили антинаукові журнали, у яких радили лікуватися сечею, молитвою, і поширювали сумнівні твердження про властивості води.

"Спец(з)рада-2021"

"Спецзрадою" цього року назвали спецраду Д 27.053.01 Університету Григорія Сковороди в Переяславі.

Її члени присудили ступінь доктора історичних наук Олесі Стасюк (яку згадували в інших номінаціях), незважаючи на плагіат і фальсифікації у її дисертації. 

Нагадаємо, антипремію "Академічна недоброчесність року" започаткували члени антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" у 2016 році.

Щороку науковці голосують за науковців, чиновників чи заклади, які вдавалися до плагіату, псевдонаукових тверджень та інших академічних порушень.

У 2020 році антипремію отримали Сергій Шкарлет у номінації "Плагіатор року", журнал "Економіка України" в номінації "Мурзилка року", вчена рада, яка присудила науковий ступінь Іллі Киві, та багато інших. 

Фото обкладинки: телеграм-канал Сергія Шкарлета

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