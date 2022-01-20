Шкарлет, "християнський психолог", ректор НАУ: хто отримав антипремію "Академічна недоброчесність року"

В Україні визначили переможців антипремії "Академічна недоброчесність року-2021".
У номінацію вже вдруге потрапив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет – нині він здобув звання "Посіпака року", а у 2020-му – "Плагіатор року".
Також антипремію отримали "психологиня" Людмила Гридковець за "лікування" гомосексуальності, ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, Інститут фізіології НАНУ та інші.
"Переможців" у 8 номінаціях назвали в ефірі програми "Точка зору" на I-UA.TV.
"Плагіатор-2021"
У номінації "Плагіатор року" переміг професор Західноукраїнського національного університету Михайло Лучко за переклад українською тексту докторської дисертації Віктора Плотнікова.
|Фото: siraanamwong/Depositphotos
На другому місці опинився авторський колектив КНЕУ, який повторно видав монографію без згадування одного з авторів.
Третє місце посіла генеральна директорка Національного музею Голодомору-геноциду Олеся Стасюк, адже в її докторській дисертації виявили плагіат.
"Посіпака-2021"
У цій номінації "переможцем" став міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет – за миттєве затвердження результатів виборів ректора Державного біотехнологічного університету на користь нардепа Андрія Одарченка, всупереч заявам інших кандидатів про фальсифікації.
На другому місці опинився ексдиректор Інституту фізіології імені Богомольця Олег Кришталь – за сприяння негативним управлінським змінам у закладі, який він раніше очолював.
У номінацію також потрапив суддя Жовківського районного суду Володимир Мікула.
Він виправдав доцента Соколовського, який за гроші писав наукові роботи студентам.
"Фальсифікатор-2021"
Перемогу здобули Руслан Тихонченко та Олексій Вац, які сфальсифікували результати виборів ректора у Державному біотехнологічному університеті на користь народного депутата Андрія Одарченка.
Друге місце посіла Олеся Стасюк.
"Псевдонауковець-2021"
Псевдонауковцем року стала Голова Української асоціації християнської психології Людмила Гридковець.
Це "звання" їй присудили за "лікування" гомосексуальності та "релігійно-упереджений cherry-picking" (вибіркове представлення фактів) у галузі психології.
|Фото: agsandrew/Depositphotos
Також у номінацію потрапили:
- президентка ГО "Всеукраїнська асоціація інфекціоністів" Ольга Голубовська, яку звинувачують у "залякуванні населення побічними ефектами вакцин і просуванні сумнівних медпрепаратів";
- старша наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного НАНУ Надія Жолобак – за "злісне заперечення небезпечності коронавірусу, твердження про шкоду від щеплень";
- "винахідник" двигуна з ККД 300% Герман Ізмалков;
- та автор сексистського посібника "Ділова кар’єра" Іван Дахно.
"Токсичний ректор-2021"
У номінації переміг ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький – "за загрозу відчуження земель через забудову, переслідування та звільнення провідних кадрів".
"Скандал-2021"
Скандалом року стали інциденти, пов'язані з Інститутом фізіології НАНУ.
Зокрема, йдеться про оренду будівлі Управлінням державної охорони України за 1 гривню, проблеми з виборами до складу Вченої ради.
Труднощі Інститут фізіології мав і з виборами директора – наприклад, кандидатку на цю посаду Нану Войтенко звільнили неправомірним шляхом, кажуть організатори премії.
"Мурзилка-2021"
Найгіршим науковим журналом, за версією організаторів антипремії, став Pain, Anaesthesia & Intensive Care.
В ньому опублікували упереджене і заангажоване дослідження щодо препарату "Біовену", яке призвело до внесення змін в інструкції та стандарти лікування COVID-19.
Причиною присудження "звання" "Мурзилка року" також стали "маніпулятивні заяви некомпетентних лікарів та хибна надія для багатьох пацієнтів".
Окрім Pain, Anaesthesia & Intensive Care, до номінації також потрапили антинаукові журнали, у яких радили лікуватися сечею, молитвою, і поширювали сумнівні твердження про властивості води.
"Спец(з)рада-2021"
"Спецзрадою" цього року назвали спецраду Д 27.053.01 Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
Її члени присудили ступінь доктора історичних наук Олесі Стасюк (яку згадували в інших номінаціях), незважаючи на плагіат і фальсифікації у її дисертації.
Нагадаємо, антипремію "Академічна недоброчесність року" започаткували члени антиплагіатної ініціативи "Дисергейт" у 2016 році.
Щороку науковці голосують за науковців, чиновників чи заклади, які вдавалися до плагіату, псевдонаукових тверджень та інших академічних порушень.
У 2020 році антипремію отримали Сергій Шкарлет у номінації "Плагіатор року", журнал "Економіка України" в номінації "Мурзилка року", вчена рада, яка присудила науковий ступінь Іллі Киві, та багато інших.
Фото обкладинки: телеграм-канал Сергія Шкарлета
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