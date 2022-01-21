Через нове меню: омбудсмен перевірить, як годують учнів в школах

В Україні розпочали моніторинг шкіл, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Денісова зазначила, що протягом 2021 року Держпродспоживслужба зафіксувала 142 випадки невідповідності харчових продуктів у шкільних їдальнях параметрам безпечності за мікробіологічними показниками.

Реклама:

"Крім того, за інформацією ЗМІ, деякі з батьків залишаються незадоволеними стравами, якими харчуються їхні діти", – каже Уповноважена.

Фото Печерської гімназії №75

Загалом Денісова підтримала реформу харчування в школах, зокрема, зменшення кількості вуглеводів та мучного в порціях учнів, але наголосила, що виховання у дитини корисних харчових навичок формуються насамперед завдяки родині.

Нагадаємо, з 1 січня більшість українських шкіл перейшли на нове харчування, яке передбачає зменшення використання в блюдах вуглеводів, солі та обмеження мучних виробів.

"Українська правда. Життя" розбиралася, що змінилося в раціоні учнів та як сприйняла громадськість реформу харчування у школах.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.