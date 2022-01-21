Через нове меню: омбудсмен перевірить, як годують учнів в школах

Яна Осадча журналіст
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21 січня 2022

В Україні розпочали моніторинг шкіл, щоб перевірити, як там реалізують реформу харчування. 

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. 

Денісова зазначила, що протягом 2021 року Держпродспоживслужба зафіксувала 142 випадки невідповідності харчових продуктів у шкільних їдальнях  параметрам безпечності за мікробіологічними показниками.

"Крім того, за інформацією ЗМІ, деякі з батьків залишаються незадоволеними стравами, якими харчуються їхні діти", – каже Уповноважена. 

 Фото Печерської гімназії №75

Загалом Денісова підтримала реформу харчування в школах, зокрема, зменшення кількості вуглеводів та мучного в порціях учнів, але наголосила, що виховання у дитини корисних харчових навичок формуються насамперед завдяки родині.

Нагадаємо, з 1 січня більшість українських шкіл перейшли на нове харчування, яке передбачає зменшення використання в блюдах вуглеводів, солі та обмеження мучних виробів. 

"Українська правда. Життя" розбиралася, що змінилося в раціоні учнів та як сприйняла громадськість реформу харчування у школах. 

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