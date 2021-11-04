Освітній омбудсмен закликав не витягувати гроші з "батьківських кишень" на потреби шкіл 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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4 листопада 2021

Вимагати гроші у батьків школярів на потреби школи – незаконно.

На цьому наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпечна громада" 4 листопада. 

Він звернувся до голів територіальних громад та управлінь освіти з проханням припинити залучення батьківських коштів на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.

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"Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися коштом місцевого бюджету та освітньої субвенції", – зауважив омбудсмен.  

 Фото: gregorylee/Depositphotos

Сергій Горбачов також додав, що батьків не варто залучати до самостійного проведення ремонтних робіт, оскільки це може бути небезпечним. 

"Кожен ремонт має відповідати технічним нормам і виконуватися організацією, яка має на це відповідну підготовку і ліцензію", – пояснив омбудсмен. 

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