Освітній омбудсмен закликав не витягувати гроші з "батьківських кишень" на потреби шкіл 

Вимагати гроші у батьків школярів на потреби школи – незаконно.
На цьому наголосив освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпечна громада" 4 листопада.
Він звернувся до голів територіальних громад та управлінь освіти з проханням припинити залучення батьківських коштів на потреби, які мають фінансуватися з місцевого бюджету.
"Шановні голови територіальних громад, управління освіти, давайте припиняти ганебну практику витягування грошей з батьківських кишень на те, що має фінансуватися коштом місцевого бюджету та освітньої субвенції", – зауважив омбудсмен.
|Фото: gregorylee/Depositphotos
Сергій Горбачов також додав, що батьків не варто залучати до самостійного проведення ремонтних робіт, оскільки це може бути небезпечним.
"Кожен ремонт має відповідати технічним нормам і виконуватися організацією, яка має на це відповідну підготовку і ліцензію", – пояснив омбудсмен.
Вас може також зацікавити:
Примушувати школярів працювати на городах та прибирати в парках – незаконно. Освітній омбудсмен
Освітній омбудсмен розповів, чи законно не допускати невакцинованих освітян до роботиРеклама:
Освіта теж: мовний омбудсмен розповів, які сфери мають перейти на українську з 16 січня
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.