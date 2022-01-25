В Україні можуть ввести відповідальність за продаж та купівлю наукових робіт

Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким передбачена відповідальність для науковців за продаж та купівлю академічних робіт.

Законопроект підтримали 250 народних депутатів під час засідання 25 січня.

Проект закону №5461 передбачає внесення змін до Закону України "Про освіту".

Зокрема пропонує встановити академічну відповідальність за передачу дисертації, докторської або іншої наукової праці третій особі для подальшого використання її цією особою, як автором.

Фото: Madhourses /Depositphotos

На думку авторів, прийняття законопроекту дозволить більш ефективно протидіяти академічній недоброчесності.

В українському законодавстві є норми, які забороняють плагіат наукових робіт, але покарати тих, хто купує та продає роботи, наразі неможливо.

"У порівнянні з текстовими запозиченнями, які можливо виявити за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення, купівлю оригінальних академічних творів з метою присвоєння авторства на порядок складніше виявити та довести.

Однак якщо до здобувачів освіти та науковців, котрі видають академічні твори, написані іншими особами, за власні, можуть бути застосовані загальні академічні санкції за академічний плагіат, то відповідальність для організаторів та "продавців" академічних творів, написаних на замовлення, поки що не встановлено", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, в Україні передбачені наступні види академічної відповідальності для працівників навчальних закладів:

відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;

позбавлення присудженого наукового (освітньо-творчого) ступеня чи присвоєного вченого звання;

відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

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