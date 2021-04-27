Кандидат наук спалив свій диплом на знак протесту проти дисертації Киви

У Львові викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.

Науковець зробив це на знак протесту проти нівелювання нинішньої наукової системи в Україні.

Зокрема захист кандидатської народного депутата Іллі Киви став останньою краплею для викладача у дискредитації наукового ступеню.

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Про це викладач написав на своїй сторінці у соцмережі, опублікувавши фото диплому у вогні.

Олександр отримав науковий ступінь кандидата медичних наук у квітні 2014 року.

Але за словами медика, після захисту Киви йому соромно мати таке звання.

Фото Олександр Ябчанка

"Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За".

Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано.

Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", – написав викладач.

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Своїм вчинком Олександр хотів привернути увагу до нинішньої наукової системи в Україні.

"Ті 13 членів комісії сьогодні поставили знак рівності між справжніми кандидатами наук, які працюють над своїми роботами, і Кивою, який нічого спільного з наукою не має.

Це нівелює будь-яку повагу, сприйняття суспільства до того, що називається вітчизняною наукою", – пояснив Олександр у коментарі ZAXID.NET.

У своїй публікації науковець також закликав колег долучитися до акції протесту і не йти на компроміс із совістю.

"Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.

Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – додав викладач.

З якими зусиллями українські науковці захищають свої роботи, можна прочитати у нашому матеріалі: "Вклонися, дитино: чи можна захистити дисертацію без хабарів та фуршетів? Історія однієї аспірантки"

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