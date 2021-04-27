Кандидат наук спалив свій диплом на знак протесту проти дисертації Киви

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
23872
27 квітня 2021

У Львові викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук. 

Науковець зробив це на знак протесту проти нівелювання нинішньої наукової системи в Україні. 

Зокрема захист кандидатської народного депутата Іллі Киви став останньою краплею для викладача у дискредитації наукового ступеню.

Реклама:

Про це викладач написав на своїй сторінці у соцмережі, опублікувавши фото диплому у вогні.

Олександр отримав науковий ступінь кандидата медичних наук у квітні 2014 року.

Але за словами медика, після захисту Киви йому соромно мати таке звання.

 Фото Олександр Ябчанка

"Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За".

Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано.

Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", – написав викладач.

Реклама:

Своїм вчинком Олександр хотів привернути увагу до нинішньої наукової системи в Україні. 

"Ті 13 членів комісії сьогодні поставили знак рівності між справжніми кандидатами наук, які працюють над своїми роботами, і Кивою, який нічого спільного з наукою не має. 

Це нівелює будь-яку повагу, сприйняття суспільства до того, що називається вітчизняною наукою", – пояснив Олександр у коментарі  ZAXID.NET. 

У своїй публікації науковець також закликав колег долучитися до акції протесту і не йти на компроміс із совістю. 

"Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.

Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – додав викладач. 

З якими зусиллями українські науковці захищають свої роботи, можна прочитати у нашому матеріалі:

"Вклонися, дитино: чи можна захистити дисертацію без хабарів та фуршетів? Історія однієї аспірантки"

Вас також може зацікавити:

"Фантомаси" української науки: хто насправді пише дисертації нардепам і чиновникам

Дипломи та дисертації за хабарі: в Україні створили платформу про корупцію в освіті 

Вклонися, дитино: чи можна захистити дисертацію без хабарів та фуршетів? Історія однієї аспірантки

25% дисертації Шкарлета – переписані. Більша частина – з російських джерел

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:
 49
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2216
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3019
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат