Кандидат наук спалив свій диплом на знак протесту проти дисертації Киви

У Львові викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.

Науковець зробив це на знак протесту проти того, що народний депутат Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію.

Про це викладач написав на своїй сторінці у соцмережі, опублікувавши фото диплому у вогні.

Олександр отримав науковий ступінь кандидата медичних наук у квітні 2014 року.

Але за словами медика, після захисту Киви йому соромно мати таке звання.

Фото Олександр Ябчанка

"Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За".

Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано.

Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", – написав викладач.

Своїм вчинком Олександр хотів привернути увагу до нинішньої наукової системи в Україні.

"Ті 13 членів комісії сьогодні поставили знак рівності між справжніми кандидатами наук, які працюють над своїми роботами, і Кивою, який нічого спільного з наукою не має.

Це нівелює будь-яку повагу, сприйняття суспільства до того, що називається вітчизняною наукою", – пояснив Олександр у коментарі ZAXID.NET.

У своїй публікації науковець також закликав колег долучитися до акції протесту і не йти на компроміс із совістю.

"Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.

Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – додав викладач.

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