Кандидат наук спалив свій диплом на знак протесту проти дисертації Киви

У Львові викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук.
Науковець зробив це на знак протесту проти нівелювання нинішньої наукової системи в Україні.
Зокрема захист кандидатської народного депутата Іллі Киви став останньою краплею для викладача у дискредитації наукового ступеню.
Про це викладач написав на своїй сторінці у соцмережі, опублікувавши фото диплому у вогні.
Олександр отримав науковий ступінь кандидата медичних наук у квітні 2014 року.
Але за словами медика, після захисту Киви йому соромно мати таке звання.
|Фото Олександр Ябчанка
"Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала "За".
Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано.
Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук", – написав викладач.
Своїм вчинком Олександр хотів привернути увагу до нинішньої наукової системи в Україні.
"Ті 13 членів комісії сьогодні поставили знак рівності між справжніми кандидатами наук, які працюють над своїми роботами, і Кивою, який нічого спільного з наукою не має.
Це нівелює будь-яку повагу, сприйняття суспільства до того, що називається вітчизняною наукою", – пояснив Олександр у коментарі ZAXID.NET.
У своїй публікації науковець також закликав колег долучитися до акції протесту і не йти на компроміс із совістю.
"Закликаю інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси із совістю.
Лише так у нас може з’явитись шанс на науку, за яку нам не буде соромно перед нашими нащадками", – додав викладач.
З якими зусиллями українські науковці захищають свої роботи, можна прочитати у нашому матеріалі:
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