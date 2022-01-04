У Запоріжжі родичі померлої дитини побили 5 працівників лікарні

У Запорізькій області до реанімації дитячої лікарні увірвалися родичі померлого там хлопчика та побили медперсонал.

Через інцидент робота медичного закладу була паралізована на 12 годин.

Наразі двоє співробітників перебувають на лікарняному, повідомив директор КНП "Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня" Юрій Борзенко в коментарі "Укрінформу".

За його словами, близько 10 друзів та родичів батьків померлої дитини двічі вривалися у лікарню протягом 30 та 31 грудня.

Фото: zoda.gov.ua

У перший день вони розбили скло, вибили замок та потрапили до реанімаційного відділення.

Загалом постраждали 5 працівників медзакладу.

"Вони побили двох медбратів, які намагалися їх стримувати, побили чергову лікарку.

Наступного дня вони побили ліфтерку та лікаря-кардіолога", – каже Юрій Борзенко.

За його словами, робота реанімації, у якій окрім померлого хлопчика, перебувало ще четверо хворих дітей, була зупинена.

Лікарня, в якій перебувало 270 дітей, не могла повноцінно працювати протягом 12 годин.

"Всі боялися вийти зі своїх кабінетів. Чергова лікарка та ліфтерка наразі перебувають на лікарняному.

Решта постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження і працюють", – додав Борзенко.

Перед інцидентом 30 грудня у поліцію з приймального відділення обласної дитячої лікарні зателефонувала жінка та повідомила про смерть її 2-річного сина.

Як заявили в поліції, мати хлопчика вважає, що її дитина померла за виною лікаря, який не надав відповідну допомогу.

Також відомо, що хлопчик знаходився на лікуванні з 24 грудня у зв’язку з серцево-судинним захворюванням.

У лікарні кажуть, що причина смерті дитини буде встановлена лише після отримання результатів судово-медичної експертизи.

Медики зауважили, що у дитини були серцево-судинні захворювання і протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 140 Кримінального кодексу України "Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого".

Водночас до поліції надійшла заява про те, що батьки та родичі померлого хлопчика погрожують лікарям фізичним насиллям та чинять хуліганські дії в приміщенні медичного закладу.

За даними фактами відомості внесені до ЄРДР за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство" та ч. 1 ст. 129 "Погроза вбивством" Кримінального кодексу України.

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