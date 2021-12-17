Чи зобов'язаний сімейний лікар приїжджати на виклик додому? Пояснення НСЗУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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17 грудня 2021

В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі.

Водночас сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому, пояснюють у Національній службі здоров’я України.

Однак він не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд. 

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Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку, якщо вирішить, що це доцільно. 

 Фото: ginasanders/Depositphotos

У невідкладних випадках потрібно дзвонити не сімейному лікарю, а викликати швидку за номером 103, наголошують у НСЗУ. 

Нагадаємо, у НСЗУ пояснили, які послуги можуть бути платними для пацієнта.

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