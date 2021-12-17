Чи зобов'язаний сімейний лікар приїжджати на виклик додому? Пояснення НСЗУ

В Україні первинну медичну допомогу надають під час особистого прийому в медзакладі.

Водночас сімейний лікар може виїхати до пацієнта додому, пояснюють у Національній службі здоров’я України.

Однак він не зобов’язаний це робити лише тому, що пацієнту далеко їхати чи він не має коштів на проїзд.

Крім того, лікар може надати консультацію телефоном чи за допомогою відеозв’язку, якщо вирішить, що це доцільно.

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У невідкладних випадках потрібно дзвонити не сімейному лікарю, а викликати швидку за номером 103, наголошують у НСЗУ.

Нагадаємо, у НСЗУ пояснили, які послуги можуть бути платними для пацієнта.

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