Кабмін збільшив кількість студентів, які мають право на стипендію

Яна Осадча журналіст
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26 січня 2022

В Україні повернули ліміт студентів, які мають право на академічні стипендії.

Рішення про збільшення ліміту стипендіатів ухвалили на засіданні уряду, повідомляє міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Стипендії, які нараховують за результатами семестрового навчання, будуть отримувати 40-45%, а не 35-40%, як передбачало попереднє рішення Кабміну.

"Таким чином, кількість студентів-стипендіатів не зменшиться, а розмір стипендій – збільшиться", заявив Сергій Шкарлет.

 Фото: poringdown@gmail.com/Depositphotos

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року стипендії для студентів, які навчаються на бюджеті, збільшили, але зменшили кількість отримувачів на 10%.

Студенти мають отримувати такі стипендії: 

  • учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти – 1250 грн;
  • студенти закладів фахової передвищої освіти – 1510 грн,
  • для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" – 2000 грн.

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