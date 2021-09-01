В Україні підвищать стипендії студентам

Уряд підвищить стипендії студентам профтехів,училищ та університетів.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів 1 вересня.
У закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 рази, а студенти вишів отримають підвищення щонайменше у 1,5 рази.
Стипендії зростуть з 1 січня 2022 року.
"Останнє підвищення розмірів академічних стипендій було в листопаді 2017 року, тому назріла нагальна необхідність підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", – розповів прем'єр-міністр.
|Фото: AntonMatyukha/Depositphotos
Нагадаємо, що раніше розмір мінімальної академічної стипендії у 2020 році становив: для учнів ВПУ 490 гривень, для студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації – 980 гривень, для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації – 1300 гривень.
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