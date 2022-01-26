МОН закликає перевести школярів та студентів на дистанційку

Міністерство освіти і науки України закликає керівників закладів освіти перевести учнів та студентів на онлайн навчання.

До закладів направили рекомендаційні листи щодо організації освітнього процесу у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації COVID-19 в конкретних регіонах, повідомляють у Міністерстві освіти та науки України.

МОН рекомендує:

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перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання щонайменше на 2 тижні;

в закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати навчання за дистанційною та/або змішаною формою;

у вишах та закладах передвищої освіти запровадити дистанційне навчання з 27 січня до 25 лютого 2022 року.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Молодші класи (1-4) та дитсадки мають працювати у звичному очному режимі, не зважаючи на епідеміологічну ситуацію.

Вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання мають організовувати навчання відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

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