"Цей народ багатостраждальний": Папа Римський закликав молитися за мир в Україні

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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26 січня 2022

Папа Римський Франциск закликав молитися за мир в Україні і нагадав, що українці зазнали багато страждань.

Про це понтифік заявив на щотижневій спільній аудієнції, повідомляє Reuters.

"Я прошу вас молитися за мир в Україні і робити це часто протягом дня", – сказав він.

Папа також висловив сподівання, що "рани, страхи та розбіжності" можна буде подолати, і нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинули мільйони людей.

 Фото: vaticannews

"Ми згадували про Голокост. Але подумайте: понад 5 мільйонів були знищені протягом минулої війни... 

Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир.

Нехай же молитви, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець світових лідерів, аби вони вчинили так, щоб переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!" – процитували понтифіка Vatican News.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск запропонував присвятити цілий день 26 січня молитвам за мир в Україні.

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