Український криголам "Ноосфера" вперше відправився до Антарктиди

Криголам "Ноосфера" вирушає у свій перший рейс до Антарктиди.

Судно держава придбала за проханням науковців з антарктичної станції "Академік Вернадський", повідомляють у Офісі президента України.

"Ноосфера" стала першим українським судном, оснащеним сучасною системою динамічного позиціонування (DPS), яка дозволяє годинами утримувати судно в одній і тій же точці з відхиленням у кілька сантиметрів.

"Досі наші моряки, щоб опанувати управління такою системою, були змушені сплачувати значні кошти за навчання за кордоном, а тепер зможуть навчатися вдома", – повідомили у Зеленського.

Фото: Офіс Президента

Попередньо у "Ноосфери"протестували роботу двигунів, керованість судна на різних режимах ходу, готовність до спуску рятувальних шлюпок тощо.

"Всі тести пройшли успішно, тож з технічного боку флагман українського наукового флоту повністю готовий до першого експедиційного рейсу та роботи у складних умовах Південного океану", – повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Востаннє корабель під українським прапором виходив до Південного океану понад 20 років тому.

"Символічно, що рейс "Ноосфери" починається саме 28 січня, у День відкриття Антарктиди.

Трохи більш як 200 років тому перші три експедиції змогли пробитися крізь кригу до берегів недоступного Білого континенту", – зазначили у відомстві.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

У грудні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про відродження українського наукового флоту та морської дослідної інфраструктури.

Відповідно указу, цьогоріч має бути оптимізована та реконструйована наявна інфраструктура.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

В майбутньому планується, що вітчизняні суднобудівні компанії розпочнуть створення нових дослідних суден.

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