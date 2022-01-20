Українські полярники порахували, скільки пінгвінів живе біля "Академіка Вернадського". ФОТО

У День обізнаності про пінгвінів українські полярники розповіли, скільки цих тварин живе на острові Галіндез біля станції "Академік Вернадський".

Біологи нарахували майже 3 тисячі пінгвінів – 2310 дорослих і 599 пташенят, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Основний вид на цьому острові – Субантарктичні пінгвіни, яких ще називають дженту (gentoo) або навіть "віслючки" – за характерний крик, який лунає майже цілодобово.

Вони масово повертаються до "Вернадського" навесні на шлюбний сезон.

Фото: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

У цей час будують гнізда з камінчиків, залицяються, створюють пари (якщо ще не мають) та відкладають яйця.

Приблизно за місяць із них вилуплюються пташенята. І яйця, і малюків по черзі висиджують обоє батьків.

Цього сезону розмноження пінгвінів відбувалося в непростих умовах, кажуть науковці.

Фото: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Акваторія була постійно забита кригою, що обмежувало доступ до їжі (ці птахи харчуються крилем).

Свою роль відіграли й рекордні снігопади: хоч пінгвіни й пристосовані до цього, але їхні гнізда засипало.

Також вчені фіксували напади хижаків, тому кількість малюків є меншою, ніж у попередні роки.

Фото: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Утім, остаточні підсумки щодо "демографічної ситуації" серед пінгвінів можна буде зробити наприкінці сезону.

"Попри все, пташенята ростуть та активно вивчають навколишній світ.

Зовсім скоро вони почнуть збиратися в ясла і готуватимуться до дорослого життя", – кажуть на станції.

Загалом у світі є 18 видів пінгвінів, але не всі з них живуть в районі Антарктиди, нагадують вчені.

Наприклад, дрібні жовтоокі пінгвіни мешкають у прибережній смузі лісу Нової Зеландії, ошатні магелланові – на узбережжі Південної Америки, а чорноногі є корінними мешканцями Африки.

Фото: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Антарктику населяють 12 видів пінгвінів.

З них в районі української антарктичної наукової станції "Академік Вернадський" живуть три: Субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та Антарктичний пінгвін.

Фото: Оксана Савенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

Нагадаємо, раніше українські полярники пояснювали, чому антарктичні пінгвіни ходять до океану "строєм".

Відео: Артем Ігнатенко/Національний антарктичний науковий центр, Facebook

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