На станції "Академік Вернадський" записали, як "співають" тюлені. ВІДЕО

Українські вчені записали звуки тюленів Ведделла в районі станції "Академік Вернадський".

Це різні цвірінькання, свисти і трелі, що "нагадують звуки бластерів із "Зоряних війн", повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Загалом було відомо про 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно було виявлено ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі.

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Десь п'ята частина підводних співів відбувається якраз на таких частотах – вищих за діапазон людського слуху: від 20 до 50 кГц, а деякі можуть сягати 200 кГц", – кажуть в антарктичному центрі.

Тюлені Ведделла – це ссавці, які чудово пристосовані до життя в одному з найхолодніших регіонів планети.

Вони здатні затримувати подих та залишатися під водою майже півтори години поспіль, інколи пірнаючи на глибину понад 600 м.

Щоб ковтнути повітря, вони роблять лунки або використовують тріщини в кризі.

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У таких лунках українські вчені встановили рекордери під час сезону розмноження Ведделлів (з вересня до листопада).

Фото: Оксана Савенко/Facebook-сторінка Національного антарктичного наукового центру

Вони записували підводні співи самців, самиць і дитинчат.

Раніше вважалося, що ластоногим такі високочастотні звуки не притаманні, тож їхні функції науковцям ще треба з’ясувати.

Фото: Оксана Савенко/Facebook-сторінка Національного антарктичного наукового центру

Існує припущення, що відлуння таких "співів" дозволяє Ведделлам орієнтуватися у просторі під час антарктичної зими (наприклад, шукати лунки чи здобич), пояснює біологиня Оксана Савенко.

У тюленів гарний зір, але коли світла немає кілька місяців, тварини використовують інший спосіб отримання інформації про довкілля.

Також тюлені можуть видавати звуки, щоб спілкуватися, не приваблюючи хижаків, оскільки високочастотні звуки долають менші відстані, ніж низькочастотні.

"Аналіз цих даних за допомогою спеціальної програми дозволить отримати нову інформацію про звуки та підводні комунікації тюленів, зокрема в ультразвуковому спектрі.

Також наші дослідження допоможуть встановити особливості вокалізацій тварин різного віку і статі та з’ясувати, чи відрізняються діалекти тюленів Ведделла з районів архіпелагу Вільгельма (тобто поблизу "Вернадського") та моря Росса (Західна Антарктика, де проводять дослідження вчені з американської станції "Мак-Мердо")", – запевняють в антарктичному центрі.

Фото для Facebook "УП.Життя": goinyk/Depositphotos

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