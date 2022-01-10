В Афганістані знайшли малюка, який загубився в аеропорту під час евакуації 5 місяців тому

В Афганістані знайшли дитину, яка зникла в хаосі евакуації з аеропорту в Кабулі.

Двомісячний хлопчик загубився у тисняві, коли батько передав його, імовірно, американському солдату.

Однак немовля вдалося врятувати, повідомляє Reuters.

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Сохаїл Ахмаді зник 19 серпня, після захоплення влади Талібаном, коли люди намагалися евакуюватися з країни.

Фото: скріншот із відео Reuters. Хлопчик із дідусем Мухаммедом Разаві.

Батько хлопчика Мірза Алі Ахмаді, який працював охоронцем у посольстві США, разом із дружиною намагався потрапити до аеропорту в Кабулі.

У тисняві біля воріт аеропорту йому вдалося передати дитину солдату у формі, якого він вважав американцем.

Чоловік думав, що незабаром подолає 5 метрів, які залишилися до входу в аеропорт, і забере немовля.

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Однак бойовики Талібану відтіснили натовп, і сім’я Ахмаді зі ще 4 дітьми потрапила всередину пізніше.

На той момент двомісячного малюка вже ніде не було.

Батько хлопчика розповів, що відчайдушно шукав дитину в аеропорту, але офіційні особи сказали, що хлопчика могли вже евакуювати, тож сім’я зможе возз’єднатися за межами країни.

Родина Ахмаді евакуювалася з Афганістану і зрештою опинилася на військовій базі в Техасі. Декілька місяців батьки не знали, де їхній син.

Знайти малюка і возз’єднатися з ним без посольства США в Афганістані було неможливо.

У листопаді історію сім’ї Ахмаді та фотографії загубленого хлопчика опублікували в Reuters.

Це помітили сусіди 29-річного таксиста Хаміда Сафі, який знайшов в аеропорту дитину і забрав додому.

Виявилося, що того дня чоловік підвозив сім’ю свого брата, яка мала евакуюватися, і за воротами аеропорту знайшов на землі немовля, яке плакало.

За словами таксиста, він спершу намагався знайти батьків хлопчика, але потім забрав малюка додому.

У Сафі вже є 3 доньки, але немає синів, тому він вирішив, що, якщо батьків малюка не знайдуть, він виховає хлопчика як свого.

Фото: скріншот із відео Reuters. Мухаммед Разаві і Хамід Сафі.

Дізнавшись про цю ситуацію, батько дитини Мірза Алі Ахмаді попросив родичів, які залишилися в Афганістані, допомогти повернути малюка.

Згодом у присутності "поліції Талібану" немовля нарешті віддали біологічним родичам.

Батьки малюка розповіли, що були надзвичайно щасливі, оскільки бачили це по відеочату.

"Хамід і його дружина плакали. Я теж плакав, але запевняв їх, що вони обидва молоді, і Аллах ще подарує їм сина. Я подякував їм обом за те, що вони врятували дитину з аеропорту…

Нам потрібно повернути дитину до матері та батька. Це мій єдиний обов’язок", – розповів дід загубленого хлопчика Мухаммед Разаві.

Сім’я Ахмаді вже оселилася в Мічигані й буде добиватися возз’єднання з сином у США.

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