Коли на Землі очікуються магнітні бурі? Прогноз на лютий

Яна Осадча журналіст
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31 січня 2022

На Землю насуваються геомагнітні бурі середньої сили, які розпочнуться вже на початку другого місяця зими, перша з них очікується вже 2 лютого.

Вони відбудуться через спалах на Сонці, що стався 30 січня, під час якого воно викинуло хмару плазми, повідомляє Spaceweather.

Джерелом вибуху стала велика пляма на Сонці. Тривалий спалах продовжувався понад 4 годин.

У результаті вибуху класу М1 (середньої інтенсивності) корональні маси (викиди плазми з корони Сонця) досягнуть Землі та спричинять магнітні бурі, перша з яких очікується 2 лютого.

Викид корональної маси (CME) наближається до Землі. Розрахунковий час прибуття: 2 лютого.

 

Сонячні спалахи ідентифікуються літерами А, В, С, М або Х (А – найменший, Х  найбільший), про інтенсивність спалаху також говорить його індекс: від 1 до 9,9.

За поточними даними, магнітна буря може статися на Землі також 5, 6, 10, 18 та 25 лютого.

Під час магнітних бур мешканці певних регіонів можуть спостерігати північне сяйво.

Нагадаємо, 4 листопада 2021 року на Землі розпочалася магнітна буря, тоді сонце викинуло у бік Землі спалах класу М1.7, тобто середньої потужності. 

Чи варто боятися магнітних бур, так як вони впливають на самопочуття, читайте в нашій рубриці "Запитай життя".

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