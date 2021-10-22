Вчені дослідили вплив погоди та клімату на розповсюдження COVID-19

COVID-19 є сезонною інфекцією, а клімат відіграв важливу роль у передачі вірусу під час пандемічних хвиль у світі.

До такого висновку дійшли вчені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я.

Їхнє дослідження показує, що поширення COVID-19 пов’язане з низькими температурами та вологістю, так само, як сезонний грип.

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"Питання про те, чи є COVID-19 справжньою сезонною хворобою, стає все більш важливим. І це треба враховувати при плануванні ефективних карантинних заходів", – говорить координатор дослідження Хав'єр Рода.

Фото romrodinka/Depositphotos

Спершу вважалось, що клімат та погодні умови майже не впливають на поширення COVID-19.

Вчені шукали відповідь на питання, чи поводиться коронавірус SARS-CoV-2 однаково в різні пори року.

Спершу вони з’ясували, що початкове поширення COVID-19 у Китаї відбувалося у середовищі з низьким рівнем вологості і низькими температурами.

Дослідники проаналізували зв’язок температури та вологості на початковій фазі поширення SARS-CoV-2 у 162 країнах на п’яти континентах до того, як там були застосовані карантинні заходи.

Результати показали, що вірус швидше передається при низьких температурах та низькому рівні вологості.

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Вчені також помітили, що перші хвилі пандемії спадали внаслідок підвищення температури та вологості, а друга хвиля з’являлася із їхнім зниженням.

Кліматичні наслідки були найбільш очевидними при температурах від 12-18C та рівнях вологості 4-12 г/м3.

Однак ця закономірність була порушена влітку на всіх континентах, коли люди знову стали масово хворіти на COVID-19.

"Це можна пояснити декількома факторами, зокрема, масовими зібраннями молоді, туризмом і кондиціонуванням повітря", – пояснює дослідник Алехандро Фонтал.

Дослідники відзначили, що вивчення впливу температури та вологості повітря на швидкість передачі вірусу допоможе точніше прогнозувати підйоми та спади хвиль пандемії.

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