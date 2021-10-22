Вчені дослідили вплив погоди та клімату на розповсюдження COVID-19

COVID-19 є сезонною інфекцією, а клімат відіграв важливу роль у передачі вірусу під час пандемічних хвиль у світі.

До такого висновку дійшли вчені з Барселонського інституту глобальної охорони здоров’я.

Їхнє дослідження показує, що поширення COVID-19 пов’язане з низькими температурами та вологістю, так само, як сезонний грип.

"Питання про те, чи є COVID-19 справжньою сезонною хворобою, стає все більш важливим. І це треба враховувати при плануванні ефективних карантинних заходів", – говорить координатор дослідження Хав'єр Рода.

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Спершу вважалось, що клімат та погодні умови майже не впливають на поширення COVID-19.

Вчені шукали відповідь на питання, чи поводиться коронавірус SARS-CoV-2 однаково в різні пори року.

Спершу вони з’ясували, що початкове поширення COVID-19 у Китаї відбувалося у середовищі з низьким рівнем вологості і низькими температурами.

Дослідники проаналізували зв’язок температури та вологості на початковій фазі поширення SARS-CoV-2 у 162 країнах на п’яти континентах до того, як там були застосовані карантинні заходи.

Результати показали, що вірус швидше передається при низьких температурах та низькому рівні вологості.

Вчені також помітили, що перші хвилі пандемії спадали внаслідок підвищення температури та вологості, а друга хвиля з’являлася із їхнім зниженням.

Кліматичні наслідки були найбільш очевидними при температурах від 12-18C та рівнях вологості 4-12 г/м3.

Однак ця закономірність була порушена влітку на всіх континентах, коли люди знову стали масово хворіти на COVID-19.

"Це можна пояснити декількома факторами, зокрема, масовими зібраннями молоді, туризмом і кондиціонуванням повітря", – пояснює дослідник Алехандро Фонтал.

Дослідники відзначили, що вивчення впливу температури та вологості повітря на швидкість передачі вірусу допоможе точніше прогнозувати підйоми та спади хвиль пандемії.

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