Як зарееєструватися на ЗНО-2022? Інструкція та перелік документів

З 1 лютого розпочалася реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

Зареєструватися можна за допомогою спеціального сервісу, завчасно підготувавши необхідні документи.

У Центрі оцінювання якості освіти пояснили, як підготуватися до реєстрації.

Реклама:

Спершу визначте, з яких предметів ви хочете отримати тільки оцінку ДПА (за шкалою від 1 до 12 балів), тільки результат ЗНО (100-200 балів) чи обидва результати.

Після завершення періоду реєстрації ви не зможете ні змінити предмети, ні додати інші.

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Зробіть фото для документів розміром 3x4.

Підготуйте власноруч засвідчену копію паспорта (сторінки з фото, прізвищем та ім’ям по-батькові);

Щоб засвідчити копію, на ній потрібно написати "Згідно з оригіналом" (без лапок!), поставити підпис, своє ім’я, прізвище і дату засвідчення.

Підготуйте копію документа про повну загальну середню освіту (якщо ви випускник минулих років).

Її також потрібно засвідчити власноруч, наголошують у Путівнику учасника ЗНО.

Якщо ви складаєте ДПА, свідоцтво про загальну середню освіту надавати не потрібно , адже підтвердження того, що ви її здобуваєте, надасть ваш освітній заклад.

, адже підтвердження того, що ви її здобуваєте, надасть ваш освітній заклад. Якщо у вас немає цього свідоцтва і ви не пишете ДПА, бо, наприклад, навчаєтеся за кордоном, необхідно підготувати довідку з цього іноземного закладу .

. У випадку, якщо ваша довідка англійською мовою, підготуйте нотаріально засвідчений переклад українською.

Реклама:

Крім цього, у комплекті реєстраційних документів мають бути:

оформлена реєстраційна картка, бланк якої формується за допомогою сервісу "Зареєструватися".

та інші необхідні вам документи (медичний висновок про створення особливих умов для складання ЗНО, копія документа про зміну імені/прізвища, копія нотаріально засвідченого перекладу документів тощо).

Пам’ятайте, що одним із перших кроків реєстрації є обрання категорії особи – дуже важливо вибрати правильний варіант із переліку, наголошують в УЦОЯО.

Водночас сама процедура реєстрації залежить від того, чи складаєте ви ДПА у формі ЗНО.

Зареєструватися на основну сесію ЗНО цьогоріч можна до 9 березня.

Однак у центрі оцінювання рекомендують робити це якомога раніше, щоб мати можливість щось змінити або виправити недоліки, через які вам можуть відмовити у реєстрації.

Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів на ДПА у формі ЗНО до 1 березня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня по 17 червня.

Період реєстрації для участі у додатковій сесії ЗНО триватиме з 5 по 17 травня включно.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.